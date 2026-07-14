Пиян румънски шофьор е задържан в Чепеларе, опитал да подкупи полицай с 50 евро

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52-годишен румънски шофьор на тежкотоварен камион е задържан за 24 часа в Чепеларе, след като е установено, че е управлявал превозното средство след употреба на алкохол.

При проверка с дрегер полицаите отчели 1,31 промила алкохол в издишания от водача въздух. По време на проверката мъжът направил опит да осуети действията на служителите на реда, като подхвърлил 50 евро в полицейския автомобил.

Директорът на ОД на МВР- Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев потвърди случая. По думите му румънският шофьор е превозвал стока за Смолян и е дал съгласие да му бъде взета кръвна проба за химичен анализ.

По случая са образувани две досъдебни производства- за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за опит за подкуп на длъжностно лице. Разследването продължава.