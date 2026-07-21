Vivacom продължава най-мащабния и зрелищен сезон на турнира Vivacom GAME ON 2026 със специално разработена мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run". Играта вече е достъпна безплатно за Android и iOS и позволява на феновете да се включат активно в надпреварата за титлата FIBER CHAMP.

Само седмица след старта си мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run" вече е №1 сред безплатните игри в България в Google Play и №1 в категория Racing в App Store! Вече над 3000 играчи са част от играта. А първите два епизода на турнира в YouTube са събрали над 87 000 гледания.

Дебютът на играта бе на специално събитие на 30 юни в София, а капитаните Krikata и Christofer White разиграха демонстрационна битка.

Капитаните Kriskata и Christofer White

Капитаните Kriskata и Christofer White разиграха демонстрационна битка.

Гостите на събитието имаха възможност да тестват играта, да се срещнат за автограф с капитаните, както и с автора на поредицата „Кало Змея" Милен Хальов. Този сезон феновете получават нещо, което досега липсваше – реална възможност да влияят на резултата.

С новата игра те вече не са само зрители – събирайки точки и специални колекционерски карти в подкрепа на любимия си отбор те ще могат директно да влияят на резултатите в турнира. Всеки играч може да следи своя личен резултат на сайта на Vivacom GAME ON.

„В новия сезон на Vivacom GAME ON феновете вече не са просто зрители. Те са в центъра на преживяването, като играят заедно с любимите си лица от дигиталното пространство и могат да обърнат резултатите на отборите. Публиката е реална част от историята и супергеройската мисия на сезона", каза Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации" във Vivacom.

Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации" във Vivacom

Тази година турнирът пренася феновете в истинска супергеройска вселена – с изцяло нова визуална идентичност, нов сезон на любимия YouTube сериал и още повече интерактивни преживявания. Мобилната игра е разработена в партньорство с TDB Play и екипа на Chase A Cloud и е най-новото попълнение във вселената на „Кало Змея". Играта е базирана на популярната детска поредица на Милен Хальов. Героят Кало, вдъхновен от български митове и легенди, сега оживява в модерен мобилен формат.

Авторът на поредицата „Кало Змея" Милен Хальов

„Да видя „Кало Змея", превърнат в игра, ме кара да изпитвам странна смесица от чувства – сякаш едновременно съм дете, самодоволен възрастен и горд автор. Май не мога да го обясня по-добре. Радвам се, че с тази игра децата ще могат да влязат в света на Кало – герой, вдъхновен от българските митове и легенди. Вярвам, че технологиите са ценни, когато чрез тях разказваме добри истории. Благодаря на Vivacom, че повярваха в проекта. Надявам се играта да отвори вратата към света на „Кало Змея" и въобще към българската митология, както и да покаже, че и българските истории могат да бъдат модерни, вълнуващи и любими на децата", сподели пред феновете Милен Хальов.

Играта „Кало Змея: Гръм & Run" беше представена на феновете и по време на първата онлайн битка на Vivacom GAME ON: Fiber Champs. Турнирът стартира с 500 уникални играчи, които вече подкрепиха любимия си отбор с точки и колекционерски карти. Всеки геймър може да помага на своя отбор да събира повече точки, докато играе.

Миналогодишният сезон на Vivacom GAME ON привлече над 500 000 гледания онлайн и близо 900 фенове на живо на финала. А с появата на „Кало Змея: Гръм & Run" участието става още по-лесно и по-забавно.