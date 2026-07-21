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Vivacom GAME ON 2026 стартира с мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run", а феновете решават изхода advertorial icon

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Vivacom продължава най-мащабния и зрелищен сезон на турнира Vivacom GAME ON 2026 със специално разработена мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run". Играта вече е достъпна безплатно за Android и iOS и позволява на феновете да се включат активно в надпреварата за титлата FIBER CHAMP.

Само седмица след старта си мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run" вече е №1 сред безплатните игри в България в Google Play и №1 в категория Racing в App Store! Вече над 3000 играчи са част от играта. А първите два епизода на турнира в YouTube са събрали над 87 000 гледания.

Дебютът на играта бе на специално събитие на 30 юни в София, а капитаните Krikata и Christofer White разиграха демонстрационна битка.

Капитаните Kriskata и Christofer White
Капитаните Kriskata и Christofer White

Капитаните Kriskata и Christofer White разиграха демонстрационна битка.
Капитаните Kriskata и Christofer White разиграха демонстрационна битка.

Гостите на събитието имаха възможност да тестват играта, да се срещнат за автограф с капитаните, както и с автора на поредицата „Кало Змея" Милен Хальов. Този сезон феновете получават нещо, което досега липсваше – реална възможност да влияят на резултата.

С новата игра те вече не са само зрители – събирайки точки и специални колекционерски карти в подкрепа на любимия си отбор те ще могат директно да влияят на резултатите в турнира. Всеки играч може да следи своя личен резултат на сайта на Vivacom GAME ON.

„В новия сезон на Vivacom GAME ON феновете вече не са просто зрители. Те са в центъра на преживяването, като играят заедно с любимите си лица от дигиталното пространство и могат да обърнат резултатите на отборите. Публиката е реална част от историята и супергеройската мисия на сезона", каза Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации" във Vivacom.

Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации" във Vivacom
Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации" във Vivacom

Тази година турнирът пренася феновете в истинска супергеройска вселена – с изцяло нова визуална идентичност, нов сезон на любимия YouTube сериал и още повече интерактивни преживявания. Мобилната игра е разработена в партньорство с TDB Play и екипа на Chase A Cloud и е най-новото попълнение във вселената на „Кало Змея". Играта е базирана на популярната детска поредица на Милен Хальов. Героят Кало, вдъхновен от български митове и легенди, сега оживява в модерен мобилен формат.

Авторът на поредицата „Кало Змея" Милен Хальов
Авторът на поредицата „Кало Змея" Милен Хальов

„Да видя „Кало Змея", превърнат в игра, ме кара да изпитвам странна смесица от чувства – сякаш едновременно съм дете, самодоволен възрастен и горд автор. Май не мога да го обясня по-добре. Радвам се, че с тази игра децата ще могат да влязат в света на Кало – герой, вдъхновен от българските митове и легенди. Вярвам, че технологиите са ценни, когато чрез тях разказваме добри истории. Благодаря на Vivacom, че повярваха в проекта. Надявам се играта да отвори вратата към света на „Кало Змея" и въобще към българската митология, както и да покаже, че и българските истории могат да бъдат модерни, вълнуващи и любими на децата", сподели пред феновете Милен Хальов.

Играта „Кало Змея: Гръм & Run" беше представена на феновете и по време на първата онлайн битка на Vivacom GAME ON: Fiber Champs. Турнирът стартира с 500 уникални играчи, които вече подкрепиха любимия си отбор с точки и колекционерски карти. Всеки геймър може да помага на своя отбор да събира повече точки, докато играе.

Миналогодишният сезон на Vivacom GAME ON привлече над 500 000 гледания онлайн и близо 900 фенове на живо на финала. А с появата на „Кало Змея: Гръм & Run" участието става още по-лесно и по-забавно.

Капитаните Kriskata и Christofer White
Капитаните Kriskata и Christofer White разиграха демонстрационна битка.
Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации" във Vivacom
Авторът на поредицата „Кало Змея" Милен Хальов
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