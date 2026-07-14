Общинар и прокуратура обсъдиха ранни сигнали при съмнения за имотни измами

Да се въведе механизъм за ранни сигнали при съмнения за имотни измами. Това обсъдиха заместник районният прокурор при Софийската районна прокуратура Мирослава Чифчиева и общинският съветник Димитър Шалъфов на работна среща, съобщиха от прокуратурата.

Целта на предложението е да създаде ясен ред за работа на районните администрации и звената на Столична община при издаване на документи, които могат да бъдат използвани в такива процедури. Причината е, че при обстоятелствена проверка може да бъде издаден констативен нотариален акт въз основа на проверка от нотариус и свидетелски показания.

По време на срещата беше отчетена тревожна тенденция на увеличаване на имотни измами, при които се използват такива процедури, особено при необитаеми, наследствени или слабо стопанисвани имоти.

Затова механизмът предвижда по-внимателна проверка при случаи с починал или отсъстващ собственик, неясни данни за имота, внезапно деклариране или плащане на стари данъчни задължения, както и при действия чрез пълномощник, посредник или свързано лице.

Димитър Шалъфов предлага общинските служители да проверяват наличните регистри и преписки, връзката между заявителя и имота и дали има други лица, които са заявявали права или имат интерес към него. Основен акцент е в издаваните удостоверения да се отбелязва наличието на известни или възможни заинтересовани лица, установени от общинските регистри и преписки. По този начин нотариусът и останалите компетентни органи ще разполагат с по-пълна информация за имота и свързаните с него лица.

В механизма се предвижда също така, когато е възможно заинтересованите лица да бъдат уведомявани. Ако такова не може да бъде извършено, това обстоятелство ще се документира в преписката. Предвижда се, когато бъдат установени конкретни данни или съмнения за измама, използване на неверни документи или данни, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт, да бъде изпращан сигнал до прокуратурата.

По време на срещата беше обсъдено каква информация трябва да съдържа сигналът, за да може по него да започне ефективна прокурорска проверка. Мирослава Чифчиева обясни, че сигналът следва да включва данни за заявителя и имота, установените несъответствия, направените проверки, информация за пълномощници, свидетели и други свързани лица, както и наличните документи.

В хода на разговора беше решено да се изготви контролен лист и образец на сигнал до прокуратурата, които да улеснят общинските служители при проверките, документирането на установеното и предприемането на навременни действия.

В края на срещата заместник районният прокурор Мирослава Чифчиева и Димитър Шалъфов изразиха общото мнение, че механизмът ще помогне рисковите случаи да бъдат разпознавани по-рано, а общината и прокуратурата да действат по-бързо и координирано в защита на гражданите и общинската собственост.