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Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция

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Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе

Мажоретен състав „Екстрийм" и Танцово студио „Импулс" към Общинския младежки дом се завърнаха с незабравими емоции и нови международни приятелства след участието си в Международния младежки фестивал в Паралия, Гърция, който се проведе в периода 8–13 юли.

Русенските млади таланти участваха във фестивала по покана на Международната фестивална организация (MIOFF), която ежегодно събира изпълнители от различни държави с цел насърчаване на културния обмен и приятелството между младите хора, съобщиха от община Русе

Фестивалът започна с впечатляващо пъстро дефиле по улиците на курортния град. Честта да води шествието беше поверена на Мажоретен състав „Екстрийм", чиито изпълнители развяха българските знамена и предизвикаха аплодисментите на многобройната публика. Участието на двата състава беше осъществено с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух", която за пореден път подпомага изявата на талантливите млади русенци на международна сцена.

В концертната програма двата състава представиха богато разнообразие от танцови изпълнения, включително хореографии с етно мотиви, които бяха посрещнати с голям интерес и заслужени аплодисменти. На фестивалната сцена заедно с младите русенци се изявиха още 20 състава от Румъния, Полша, Северна Македония, Сърбия, Албания, Унгария и други държави.
По време на престоя си в Гърция участниците посетиха и Солун, а свободното време край морето допринесе за още повече положителни емоции и сплотяване на групата.

Организаторите на фестивала връчиха грамоти и купи на Вероника Миланова – ръководител на Мажоретен състав „Екстрийм", и Петя Бонева – ръководител на Танцово студио „Импулс".

Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе
Русенските „Екстрийм" и „Импулс" завладяха сцената на международен фестивал в Гърция СНИМКА: Община Русе

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