Експертен съвет разреши поддържането на по-високо ниво на язовира в Николово

Градският стадион ще е готов да посрещне домакинските мачове на „Дунав" в Първа професионална лига, съобщиха от общината.

Контролираното повишаване на нивото на язовир „Николово", както и готовността на Градския стадион за мачовете от Първа професионална лига, бяха основните акценти в провелата се днес месечна пресконференция на Община Русе. В нея участваха кметът Пенчо Милков, заместник-кметовете Златомира Стефанова, Енчо Енчев, Никола Лазаров и Борислав Рачев.

Кметът съобщи, че след задълбочен анализ и обсъждане на доклади от специалисти в БАН и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски", Експертният технически съвет към Община Русе прие вчера аргументирано решение за повишаване нивото на водата в язовир „Николово" с 50 сантиметра. Мярката ще увеличи площта на водното огледало с 81 декара, а обемът на язовира – със 105 000 куб.м вода. Извършени са две независими експертни оценки на състоянието на съоръжението чрез ядкова проба и електротомографско изследване на земната основа. Резултатите от двата анализа са обобщени в доклад на оператора на съоръжението инж. Симислав Михайлов, който предложи на членовете на съвета увеличението на нивото да е с 50 см и по този начин да достигне ниво до кота 76,00. Водосборът на река Сараджийска продължава да се влива в язовира без прекъсване, което ще подпомогне поддържането на устойчиво ниво.

Повишаването на водата ще позволи на гребците да провеждат още по-пълноценни тренировки на дистанция от 1000 метра. Едновременно с това е обезпечена и грижата за екосистемата на язовира като предстои инсталиране на аератори, които осигуряват допълнително количество кислород за живите организми във водата.

Милков обясни, че е стартирана процедура за осигуряване на специализирана техника от резерват „Сребърна" за косене на тръстика. Целта е да се окоси „опашката" на язовира, с което ще се разшири значително възможността за още по-пълноценно ползване на водната площ за спортни дейности.

Наред с мерките за нивото на водата, Общината активно работи по осигуряване на нужния ремонт на язовирната стена. На 20 ноември 2025 г. е пусната процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство. В рамките на задължителния контрол, на 20 февруари 2026 г. Общината получи становище от Агенцията по обществени поръчки и съгласно предписанията процедурата е актуализирана и в момента предстои избор на изпълнител, който ще извърши както проектирането, така и ремонта.

Във връзка с разпространена от граждани неточна информация за грешки в поръчката, кметът заяви, че грешки няма, а са получени единствено препоръки, свързани с посочените в документите за собственост кадастрални номера на имотите. Номерата на засегнатите имоти са посочени по данните от актовете за собственост, валидни преди влизане в сила на кадастралната карта през 2024 г., но това по никакъв начин не затруднява идентификацията на имотите – в одобрената кадастрална карта сега се ползват едновременно както новите идентификатори, така и старите им номера, като новите вече са нанесени в документацията на поръчката.

Досега от държавата са преведени 1 млн. лева за ремонт, но анализите показват, че този ресурс е недостатъчен за обхвата на нужните дейности и затова Общината продължава усилията си за осигуряване на допълнителни средства от държавата за необходимия ремонт на съоръжението. Мониторингът на стената продължава без прекъсване, увери Милков.

Втората основна тема на пресконференцията беше подготовката на Градския стадион за провеждането на официални футболни срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 г. Кметът Пенчо Милков заяви, че извършената проверка от експерти на Българския футболен съюз е преминала успешно, което дава увереност, че първият домакински мач на ФК „Дунав" ще се проведе в Русе.

Милков припомни, че през март тази година лицензионната комисия на БФС е поставила нови, значително по-строги изисквания към спортното съоръжение, чието изпълнение е било задължително за получаването на лиценз. При неизпълнението им русенският тим е бил изправен пред необходимостта да домакинства в други градове, сред които Велико Търново или Разград.

Въпреки ограничените финансови възможности, в кратки срокове Община Русе организира реализирането на всички необходими дейности със съдействието на местния бизнес и общинските предприятия. Сред извършените подобрения са подмяната на седалките на трибуните, изграждането на кули за VAR камерите, ремонтът на съблекалните, възстановяването на стълбищата и компрометираните участъци по трибуните, където съществуваше опасност от падащи мазилки. Осигурени са и места за хора с увреждания, както и нова организация на секторите за домакинската и гостуващата публика в съответствие с изискванията на Българския футболен съюз.

Кметът благодари на всички фирми, които са подкрепили инициативата с дарения, както и на служителите на общинските предприятия, които са работили в кратки срокове, за да бъде стадионът приведен в съответствие с лицензионните критерии.

Първият домакински мач на ФК „Дунав" от новия сезон е насрочен за 27 юли, /понеделник/ когато русенските привърженици ще имат възможност отново да подкрепят своя отбор на Градския стадион срещу тима на „Лудогорец".