Номинираният за "Антикорупция" Пламен Тодоров: Архивът, който е в ДАНС, трябва да се върне

Архивът на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), който е в ДАНС, категорично трябва да се върне. Но не само той, а и базата данни. Това заяви настоящият шеф на АДФИ Пламен Тодоров, който е кандидат от парламента за възродената комисия за борба с корупцията по високите етажи на властта.

Тя беше създадена наново със закон, който влезе в сила на 5 юни. Според него комисарите са петима. Един назначен от президента и по един избран от общите събрания на ВКС и ВАС, Висшия адвокатски съвет и парламента. От парламентарната квота единственият кандидат е Пламен Тодоров. Номиниран е от управляващите.

Той обясни, че в края на юни получил покана от служител на "Прогресивна България" и на следващия ден се срещнал с нейни представители в парламента, включително и с Димитър Балев, който е председател на антикорупционната комисия в Народното събрание.

Тодоров беше попитан от Велислав Величков от ПП дали се познава с депутата от ПБ Стефан Белчев, който е бил директор на АДФИ.

"Бил съм директор на дирекция "Правна", когато той беше директор на АДФИ, по-малко от две години. Когато заех длъжността ръководител на АДФИ, г-н Белчев беше в Министерството на финансите. С г-н Белчев се видях и през юни, когато идвах тук на разговор", отговори той на въпроса на Велислав Величков.

Обясни, че се кандидатирал за КПК, защото тази нова позиция била част от професионалното му развитие. "Досегашният ми път е бил последователен, намирам това като едно следващо предизвикателство и да допринеса за общата цел", добави той.

Тодоров е от месец и 10 дни ръководител на АДФИ. Като през това време опитал да въведе някои корекции.

"Възнамерявам да работя за еднакво прилагане на закона, ще предложа системен анализ за приключилите производства. Целта е установените от съдилищата дефицити, да не се повтарят. Да има регулярни обучения", обясни той. Според него КПК щяла да започне при големи обществени очаквания. За това най-важната задача била постепенно да бъде възстановено доверието в антикорупционния орган.

"В случай, че стана обект на политически атаки тези действия трябва да бъдат документирани, представени пред членовете на комисията и предприети всички законови мерки", каза още той. Кандидатурата на Пламен Тодоров трябва да бъде одобрена в пленарната зала.