Болницата в Горна Оряховица става база за обучение на студенти и специализанти

Министерството на здравеопазването одобри общинската болница в Горна Оряховица за база за обучение на студенти и специализанти, съобщиха от ръководството на стационара.

„ На заседание в Министерството на здравеопазването защитих нашата концепция и предложения и съм изключително щастлив, че вече държа в ръцете си заповедта на министъра на здравеопазването от 29 юни т.г., която получихме преди дни. С нея МБАЛ „Св. Иван Рилски" – Горна Оряховица е одобрена да бъде база за специализация по широк кръг медицински специалности, както и за клинично обучение на студенти по медицина и на студенти от професионално направление „Здравни грижи" по специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Рентгенов лаборант" и „Рехабилитатор". Болницата ще може да провежда и следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар" по редица специалности", коментира управителят на болницата д-р Иван Иванов.

Одобрението е получено след извършени проверки от екипи на Министерството на здравеопазването във всички болнични отделения. Лечебното заведение ще може да обучава кандидати по следните специалности: „Акушерство и гинекология", „Анестезиология и интензивно лечение", „Вътрешни болести", „Гастроентерология", „Ендокринология и болести на обмяната", „Инфекциозни болести", „Кардиология", „Клинична лаборатория", „Нервни болести", „Образна диагностика", „Очни болести", „Педиатрия", „Пневмология и фтизиатрия", „Ушно-носно-гърлени болести", „Физикална и рехабилитационна медицина" и „Хирургия".

Одобрено е и следдипломно обучение на лица с професионална квалификация от направление „Здравни грижи" по специалностите „Анестезиология и интензивни грижи" (за медицински сестри и акушерки), „Оперативна и превързочна техника" (за медицински сестри и акушерки) и „Педиатрични здравни грижи" (за медицински сестри и фелдшери).

„Този статут на болницата ще даде възможност значително по-лесно да се обновява възрастовият състав на медицинския персонал и всички направления да се обезпечат с кадри. Надявам се, че обновяването на екипите ще се случва много по-лесно, отколкото досега, защото тези колеги ще бъдат обучени и подготвени изцяло от нас", допълва д-р Иванов.

Същевременно болницата в Горна Оряховица бе включена в списъка с обекти за приватизация на общината за 2026 г. Има заявен инвеститорски интерес. Несъгласни от гражданска организация събират подписи за местен референдум, на който хората да се произнесат искат ли здравното заведение да премине в частни ръце.