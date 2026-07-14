Димитър Стоянов: За участие в коалицията на желаещите може да се говори само при траен мир

Този конфликт няма как да се реши на военното поле, а на масата за преговори, коментира военният министър

Преди да се говори въобще за коалиция на желаещите, като първо условие, което трябва да бъде постигнато, е постигането на мир в Украйна. Коалиция на желаещите няма как да бъде реализирана ако няма такъв траен мир между двете воюващи страни. Чак тогава може да се говори за участие или неучастие.

Това каза военният министър Димитър Стоянов, след като в Париж премиерът Румен Радев заяви по-рано днес, че мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна.

"Аз лично получих покана от президента Еманюел Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза Радев.

"Премиерът каза, че няма участие поради ясната причина, че към момента има изявено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документна основа, нито нищо, а България не е подписала никакви документи. Те не са и били представени към нашата страна, затова такава е позицията, която изрази премиерът Радев", обясни Стоянов преди да бъде изслушан по време на заседанието на комисията по отбрана в парламента.

"От 2022 г. до днес се наслушахме как ще достигнем мир със сила. Казва се "Ние ще подпомагаме Украйна до пълна победа", но никой не може да отговори на въпроса какво значи пълна победа. Едните казват до определен момент, другите - до втори. Този конфликт няма как да се реши на военното поле, а на масата за преговори. Предоставянето на повече оръжия води до повече смърт. За мен, целта да убиеш колкото се може повече противници, е неприемлива. Ние да казваме "Ще постигнем мир с повече жертви", това са различни позиции. България не е сменила курса на своята политика, тя гледа на запад", категоричен бе военният министър.

"Дотук мирни преговори реално не са проведени, трябва да има постигнат мир, или поне спиране на огъня, към момента няма и такъв етап. Далеч сме от постигането на каквото и да е споразумение, за да кажем сме или не сме в коалицията на желаещите - няма нито меморандум за разбирателство, нито писмо с намерение по темата. Такива коалиции са отворени и към тях винаги може да се добавят и изваждат членове", каза още той.

Стоянов напомни, че по времето на служебното правителство през 2022 г. България се присъедини към инициативата "Sky Shield".

"Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Sky Shield", която също има ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, която е пряко свързана с производство на такива системи от украинска страна", заяви министър Стоянов.

"Нека все пак да видим. Това е отворена инициатива и ние винаги можем да се присъединим", допълни той.