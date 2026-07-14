Стоян Мавродиев остава в ареста за 3 денонощия, не е давал обяснения за кредита от 150 млн. лв.

Стоян Мавродиев е задържан за 3 денонощия в следствения арест, след като му е връчено обвинението за длъжностно присвояване, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов.

Още не е ясно каква ще е окончателната му мярка за неотклонение.

"Клиентът ми каза, че се връща, за да може да участва активно в производството и да бъде изяснена истината", каза адвокат Емануил Йорданов. Според него е нормалното Стоян Мавродиев да бъде с мярка "парична гаранция".

Бившият директор на Българската банка за развитие беше конвоиран от сръбската граница до София по обед. Не е давал обяснения по разследването, но го е правил преди да бъде обявен за издирване, покочи адвокат Йорданов.

Досъдебното производство е от 2022 г. През август 2024 г. прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията задържаха Румен Гайтански-Вълка и Иван Георгиев, който е мениджър във фирмите му. Тогава Мавродиев не беше открит. Той като директор е подписал за кредита от 150 млн. лв., отпуснати на фирма на Гайтански, а след това вноските не са погасявани. По-късно кредитът е отписан като несъбираем.

По думите му Мавродиев доброволно е искал да се върне в България заради лични въпроси.

"Едната възможност е делото да се внесе в съда с обвинителен акт, а другата - прекратяване на наказателното производство. Стоян Мавродиев има причина да бъде оптимист за изхода на производството", каза още адвокатът на обвиняемия.