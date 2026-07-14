Димитър Стоянов: За увеличението на цената на "Страйкър" се знае от 8 май 2025 г.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара министърът обсъдил евентуалното придобиване на ракетни части за МиГ-29 и Ми-17 с военните министри на Чехия, Полша и Унгария

За първи път информация, че ще има увеличаване на цената на договора за бойните машини "Страйкър" има от 8 май 2025 г., когато управлява правителството на Росен Желязков, а министър на отбраната е Атанас Запрянов. Не са подписвани от правителството на Румен Радев, каквито твърдения имаше в социалните мрежи.

Това заяви по време на изслушването си в комисията по отбрана военният министър Димитър Стоянов. Той отговори на въпрос на депутата от "Прогресивна България" Александър Узунов за информацията, че не световната инфлация, а български искания какви допълнителни технологии да бъдат интегрирани в бронираните машини "Страйкър" е вдигнала цената с 37 млн. долара.

Поръчаните бойни машини "Страйкър", чието асемблиране започна във великотърновския завод ТЕРЕМ, поскъпват с близо 37 млн. долара. Това става по искане на САЩ, от които България купи новите бойни машини.

С приетите промени общата стойност на проекта става 1 393 140 192 долара по три договора. Отчитайки инфлацията и ефекта на икономическите условия, прогнозно са заложени непредвидени разходи в размер на 20 897 103 щатски долара (1,5% от общата стойност), с което финансовата стойност на измененията достига 1 414 037 000 долара, пише в мотивите на кабинета.

Първоначално САЩ са искали по-голямо оскъпяване на договора за бойните машини, става ясно от мотивите, с които премиерът Румен Радев предлага на парламента да одобрят промяната в договора. Искането е било за увеличение на цената на бойните машини с 59 млн. долара, увеличение на цената за поръчаните ракети "Джавелин" за бойните машини с 4 млн. долара и намаление на цената за боеприпаси с 12 млн. долара.

Като американците са оправдали поскъпването с недостига на суровини като германий, алуминий, стомана и електронни компоненти за производството на бойните машини, общата световна инфлация и нарастване на разходите за опаковане и изпращане на машините. "Страйкър" пристигат в България разглобени, след което се асемблират в български военни заводи.

По време на изслушването си в парламентарната комисия по отбрана военният министър също посочва като причина за увеличението на цената на договора със САЩ недостига на ключови суровини. Според него, че ще има увеличение в цената на договора за бойните машини е станало ясно при петия преглед, извършен от българското военно министерство и САЩ. И посочи, че най-голямо увеличение в цената има за обучението и за предоставянето на резервни части.

След проведени преговори България се е отказала от поръчката на 17 дрона „SkyRaider R80D" за бойните машини. Като според мотивите към правителственото решение става ясно, че военните планират да поръчат допълнително безпилотна летателна система на български производител и тя да бъде интегрирана към бойните машини. "Това ще осигури по-съвременни безпилотни летателни средства към датата на придобиване и въвеждане в експлоатацията на бойните машини", пише в мотивите на правителството. Дроновете са част от системата за разузнаване на бойните машини.

С отказването от дроновете и след преговори през юни България е намалила първоначалното американско искане за поскъпване на проекта. Според предложението на правителството сега основният договор за бойните машини ще увеличи стойността си с 44 млн. вместо с 59 млн. долара. Намалява се стойността на договора за ракети "Джавелин" до 88 млн. долара вместо първоначалните 101 млн. долара. Поръчката за боеприпаси към машините пък се намалява от първоначалните 65 млн. долара на 53 млн. долара.

От САЩ обаче бяха категорични, че не инфлация, а български искания какви допълнителни технологии да бъдат интегрирани в бронираните машини "Страйкър" е вдигнала цената на машините.

"Повишението на цената за българските машини "Страйкър" идва заради поисканите специални най-съвременни функционалности от страна на българските ни военни партньори", заяви говорител на дипломатическата мисия пред "24 часа".

"България ще получи най-технологично развитите машини "Страйкър" с 6 различни варианта на екипиране в зависимост от мисията им - от разузнавателни машини и такива за борба с танкове до машини за работа в опасна или заразена околна среда. Това драстично ще промени способностите на България да се защитава сама и да изпълнява задълженията си към НАТО. Модернизацията на отбраната е инвестиция. Стъпките, които предприема България, за да надгради отбранителните си способности, имат своята цена, но носят дългосрочни ползи за сигурността и суверенитета на страната и на Източния фланг на НАТО и Черноморския регион", подчерта говорителят на посолството.

През 2023 година България сключи договор за закупуването на 183 бойни машини "Страйкър" и още 15 машини за логистична подръжка. С тях трябва да бъде въоръжена една механизирана бригада. А първите комплекти за сглобяване на машините пристигнаха у нас в началото на годината. В момента в завода при Велико Търново се сглобяват 5 машини.

Стоянов обясни, че е било обсъдено и споразумението между страната ни и Нидерландия и Белгия за придобиването на 7 минни ловци от типа "Трипърти". Той припомни, че те ще ни бъдат предоставени безплатно заедно с необходимите за тях резервни части, а България трябва единствено да плати 42 млн. евро за ремонта им.

С придобиването на минните ловци стартира още един от проектите за превъоръжаване на армията. Въпреки че сделката е политическа - България получава корабите безплатно, трябва да бъдат дадени 42 млн. евро за ремонт и пълно възстановяване на бойните им способности. Процесът ще отнеме 4 г., а друго условие е да бъдат обучени и украински екипажи.

Новите кораби са важна част от развитието на противоминните способности на флота, защото в момента продължават да се ползват тип от съветско време, част от които са пред бракуване. Очаква се след ремонта новите кораби да бъдат с удължен ресурс и да са съвместими с изискванията и процедурите на НАТО.

И сега българският боен флот разполага с три минни ловци, купени от Белгия, които са идентични със седемте, които ще получим. В строя още са и два базови миночистача, построени през 1983 г. в СССР, и три рейдови, строени в България в началото на 90-те години на миналия век.

България има и 3 фрегати по натовски стандарт. В момента наличните минни ловци активно участват в противоминната операция съвместно с Турция и Румъния в Черно море. Мисията стартира през 2023 г. Българските ВМС тогава имаха на въоръжение две фрегати, две корвети и миночистачи и минни ловци. Румънският флот бе малко по-голям, но и той не надхвърляше 18 кораба по официални данни. В началото на войната през 2022 г. Русия официално разполагаше с 50 съда в черноморската си флотилия. По твърдения на Украйна 18 от тях са унищожени или извадени от строя, но и само с 30 кораба в Черно море флотът на Русия бе най-силен. Целта на общия флот бе да се противодейства на това руско превъзходство.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица, военният министър каза, че е провел срещи и с военните министри на Чехия, Полша и Унгария. Било обсъдено евентуалното придобиване на ракетни части за МиГ-29 и Ми-17.

Както "24 часа" вече писа българските ВВС ще опитат да получат части и двигатели от Полша, за да могат МиГ-29 да продължат да летят поне до 2030 г., разказаха военни.

България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди седмица Стоянов в интервю пред "24 часа". Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят едва шест, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Един от основните проблеми, който България не може да реши със собствени сили обаче, е изтичането на ресурса на двигателите на изтребителите МиГ-29. Именно заради това Министерството на отбраната планира да обяви обществена поръчка за ремонт на самолетни двигатели на стойност над 26 млн. евро. Като плановете на МО са първите 2 млн. евро по такъв договор да бъдат платени още тази година. За последно българските ВВС ремонтираха двигатели в Полша през 2023 и 2024 г.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета.