Даниел Митов: Отказът от коалицията на желаещите носи риск от изолация

Отказът от "коалицията на желаещите" носи риск от изолация. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и депутат от ГЕРБ-СДС Даниел Митов пред журналисти в парламента. Коментарът му бе по повод думите на премиера Румен Радев, че мястото на България не е в „коалицията на желаещите".

Той посочи, че вижда противоречие между подкрепата за Украйна, заявена от Румен Радев на срещата на върха на НАТО в Анкара, и последвалата позиция за неучастие в „коалицията на желаещите". „Това прилича на опит хем да участва в консенсуса на НАТО, хем да говори нещо на своите избиратели в България. Тази тактика може да сработи известно време, но накрая оставя човек без приятели", коментира Митов.

Митова заяви, че подобно поведение може да постави България в изолация и да отслаби отношенията ѝ със съюзниците в Европа. Митов заяви още, че България трябва да бъде „на масата, където се взимат решенията", а не да се оттегля от процесите, определящи бъдещата архитектура на сигурността на Европа.

"Не трябва да бъркаме мира с капитулацията, а България трябва да има активна роля в процесите, свързани с бъдещата сигурност на Европа и Украйна", каза още Митов.

По думите на Митов позицията на премиера за неучастие на България в този формат е „много сериозен въпрос“, който засяга начина, по който страната разбира ролята си в Европейския съюз и НАТО. „Не става въпрос само за сигурността в региона и не е само за сигурността на Европа. На мен ми се иска да не бъркаме мира с капитулацията“, каза Митов. Според него отслабването на позициите на защитаващата се страна не допринася за мира, а стимулира агресора да продължава действията си или да не сяда на масата за преговори.

По думите му Румен Радев още като президент, а сега и като премиер, се води от „погрешна хипотеза“, че Русия неизбежно ще спечели войната в Украйна и Западът трябва да се примири с това. „Вече повече от четири години реалността го опровергава. Украйна нито е лишена от държавност, нито Киев е превзет, нито Русия успява да завземе значителна част от територията на Украйна. НАТО се разширява и нито една от стратегическите руски цели не е постигната“, каза Митов.

Той посочи, че българският интерес е свързан със сигурността на Черноморския регион, ненарушимостта на държавните граници и спазването на международното право. „Затова Украйна трябва да бъде подкрепена, защото това увеличава шансовете за мирни преговори. Агресорът трябва да бъде принуден да седне на масата за преговори“, каза Митов.