Русе посреща фолклорни състави от Колумбия и Казахстан

На 26 и 27 юли Русе ще бъде домакин на двудневното международно събитие „Ритми без граници", което ще представи пред жителите и гостите на града фолклорни и инструментални състави от Колумбия и Казахстан. Проявата се организира от Община Русе съвместно с Българската секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства /ЦИОФФ/. Арт директор на събитието е Богдан Донев, съобщиха от общината.

В продължение на две вечери централната градска част ще се изпълни с музика, танци и багри от Южна Америка и Централна Азия. Програмата включва празнични дефилета, по време на които участниците ще представят характерни национални костюми, традиционни музикални инструменти и автентични танци, давайки възможност на публиката да се докосне отблизо до богатството на техните култури.

Кулминацията на събитието ще бъдат двата концертни спектакъла на 26 и 27 юли на сцената до Съдебната палата, като входът е свободен.