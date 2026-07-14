С 3,59 промила шофьор удари 2 коли на пешеходна пътека до МВР, където бе убит ученикът Филип

Друг водач отказа проба за алкохол, свалиха му номерата, но след час го хванаха да кара с над 2 промила алкохол същия автомобил

Секунда след като са били пуснати пешеходци, пиян шофьор се е забил в 2 коли пред МВР, точно на мястото, където преди 3 години бе убит ученикът Филип Арсов. Водачът е карал с 3,59 промила алкохол в кръвта и след удара е повърнал, съобщи прокурор Николай Стойков от Софийска районна прокуратура

Той разказа как един от шофьорите точно бил пропуснал пешеходците. Тогава усетил удар отзад. Оказало се, че го блъска колата зад него. Тя обаче била ударена от трети автомобил. Зад волана му бил мъж на 28 години. Той бил неадекватен, пробата му с дрегер показала 3,58 промила алкохол в кръвта. Кръвният тест я потвърдил, дори увеличил леко до 3,59 промила. Стойков разказа, че след като станала катастрофата, шофьорът излязъл от колата и повърнал. Обясни, че подобни промили са опасни за живота дори без шофиране.

Шофьорът няма криминални прояви, но в миналото има различни глоби. Бил е санкциониран е за катастрофа заради несъобразена скорост, както и фиш за нередовни документи, обясни шефът на СДВР Николай Пелтеков. Посочи, че мъжът е бил сам в колата. Пробата му за наркотици била отрицателна.

Пелтеков посочи, че пътната безопасност е сред приоритетите на СДВР и МВР. Той напомни, че от столичната полиция провели няколко срещи с другите компетентни институции, както и с представители на неправителствения сектор. Посочи, че се засилва контрола над каращите рисково, както и тези, шофиращи след употреба на алкохол или дрога.

Даде пример от днес в столичния кв. "Дружба". Там 43-годишен мъж отказал проба за дрегер, затова колата му била дерегистрирана. Дали му бележка за кръвна проба, но само час по-късно бил спрян на същата улица, при това с колата със свалени номера. Оказало се, че кара с над 2,4 промила алкохол. Пробата му за наркотици била отрицателна. Мъжът имал няколко акта и фишове, включително за каране бързо.

И този шофьор, и хванатия до МВР рискуват затвор от 1 до 3 години, както и глоба от 500 до 2500 евро. Те ще трябва да платят и стойността на колите си, ако бъдат признати за виновни. При шофьора, ударил 2 коли, ще се проверява и какви са щетите по автомобилите. Ако надхвърлят 14 минимални заплати, може да има обвинение и за катастрофата. Експертиза пък ще каже дали има средна телесна повреда на шофьора на една от ударените коли. Той се оплакал от болка във врата, посочи Стойков. И добави, че прокуратурата може да подведе под наказателна отговорност само при средна или тежка телесна повреда, но не й при лека.