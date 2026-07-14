"Електронна търговия, маркетинг и реклама" е най-желаната паралелка от седмокласници в Пловдив

Най-високият бал е бил за Математическата гимназия, след него се нарежда Хуманитарната

За 135 бъдещи осмокласници от Пловдив и региона първото желание за кандидатстване е била паралелката "Електронна търговия, маркетинг и реклама" в Националната търговска гимназия. 1146 деца са вписали тази специалност сред предпочитанията си и се оказва, че тя е най-желана. Балът за нея е най-високият спрямо останалите специалности в Търговската. Минималните точки за прием тази година са били 424, а максималните - 479.

Това сочат данните на Регионалното управление по образованието в Пловдив. Приети по първо желание за Пловдив и областта са 2925 деца.

1097 седмокласници са подали заявление за кандидатстване в езикова гимназия "Иван Вазов" с английски, от тях 103 са я посочили като първо желание. Третата най-желана паралелка е в Хуманитарната гимназия - отново с английски език. В топ пет влизат и паралелката с езика на Шекспир в Английската гимназия и испански език в Руската. За природни науки в Хуманитарната заявление са подали 855 деца.

В първото класиране са участвали 5232 кандидат-осмокласници, а 5059 заявления са били подадени онлайн. Приетите деца са 5041 - 1699 в профилирани паралелки и 3342 в професионални. Некласираните са 191, но за тях следва втори и трети етап на кандидатстване.

Тази година най-високият бал е бил за Математическа гимназия "Академик Кирил Попов". Данните показват, че момиче е прието с максимален бал от 496 от 500 точки в математическата паралелка с английски език. След МГ-то Хуманитарната гимназия с природни науки е с максимален бал 495,5 за момичета, а минималният е бил 435,5. На трето място се нарежда езикова гимназия "Иван Вазов" с испански език. Там момиче е било прието с максимален бал 494 точки. Минималният брой точки за жени е бил 448,5.