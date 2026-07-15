Скандалът НАТФИЗ

От ръководството отвърлиха обвиненията като ,,неверни внушения''

Опасения за бъдещето на академията в европейския алианс Film EU, натиск върху преподаватели и липса на прозрачност взривиха медиите

Срещата между ректора и протестиращите студенти в Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), насрочена за 13 юли, не се състоя. Два дни по-рано около 10 часа вечерта инициативният комитет получава имейл, в който се твърди, че срещата ще се отложи заради предстоящия протест, а имало ангажимент такъв да няма.

В допълнение - студентите не искали конструктивен диалог, а оставка... Писмото е изпратено не само до инициативния комитет, но и до министрите на образованието и науката и на културата, до омбудсмана и още институции.

Скандалът в НАТФИЗ вече не изглежда като обикновено студентско недоволство. Той е симптом за много по-дълбок проблем - загубено доверие между ръководството на една от най-важните културни академии у нас и хората, заради които тя съществува: студентите и преподавателите. През последните две седмици млади хора от академията няколко пъти излизат на протест. Мотивите са свързани основно с опасността учебното заведение да бъде отстранено от европейския алианс FilmEU.

Но също и заради пречки и битови въпроси. Студентите се оплакват, че не могат да учат и да работят нормално. Когато се опитвали да поставят проблемите пред общото събрание, получавали отговор, че "никой не им дължи обяснение". В понеделник стана ясно, че МОН е назначило среща за 15 юли в Националния студентски дом между ректора проф. Дачев и инициативния комитет на студентите.

Поводът за напрежението е управлението на проф. Мирослав Дачев. Той е литературовед, семиотик и член-кореспондент на БАН, избран за ректор на НАТФИЗ през 2024 г. Преподава в академията от 2006 г. като гост-професор, а от 2010 г. е професор по семиотика на изкуството. В академичните среди е определян като ерудиран учен и силен теоретик с принос към хуманитаристиката, а привържениците му го описват като човек с визия за развитието на висшето образование и модернизацията на НАТФИЗ.

През последните седмици обаче управлението му се превърна в обект на сериозни обществени спорове. Част от театралната и филмовата общност го критикуват за начина, по който ръководи академията. Актрисата Ели Скорчева публично заяви, че "този човек върши глупости от много време насам", а режисьорът Виктор Божинов също подкрепи протестите. Междувреенно Академичната синдикална организация към НАТФИЗ и Сдружението на държавните висши училища застанаха зад ректора, като отчетоха постигнати добри резултати в развитието и акредитацията на академията. Голяма част от студентите от факултет "Сценични изкуства" твърдят, че не трябва да се търсят решения по улиците, тъй като протестите уронват престижа на висшето училище.

Колегите им от специалностите, свързани с киното, обаче излязоха на протест. Със скандирания "Оставка" и "Довиждане". Едно от посланията им бе: "Аз не съм семестриална такса, аз съм студент". Управлението на академията през критичните очи на бъдещите "кинаджии", бе запечатано в три сатирични епизода на поредицата "Кинопреглед". Само за няколко дни събраха стотици хиляди гледания в социалните мрежи и сложиха началото на новата фаза на недоволството - "Окупация чрез кино". Зад тях застана и Факултетният съвет на "Екранни изкуства", което превърна случая от младежко недоволство в институционална криза.

Искрата на конфликта пламна от опасенията, че НАТФИЗ може да бъде изключена от FilmEU - европейски алианс на филмови университети, който дава възможност за международен обмен, съвместни програми и видимост на българското кинообразование. Ако това се случи, студентите ще бъдат лишени от възможността да работят заедно с колеги

от други държави. Както и да опознават от първо лице развитието на театралното и филмовото изкуство в Европа. Но също и да участват в обмен и различни съвместни проекти.

Напрежението започва на 17 юни след официално писмо от доц. Мануел Жозе Дамазио до проф. д-р Елена Тренчева, заместник-ректор "Международна дейност и проекти". В него се посочва, че " с оглед на подготовката за следващата фаза на инициативата, както и на финалния отчет по проекта FilmEU+, алиансът започва подготовка на необходимите административни и правни процедури за изключването на НАТФИЗ." Координаторът изрично подчертава, че "основанията за извеждане на академията не са свързани с качеството на изпълнение на проектите, а с липсата на участие на висшето ръководство на НАТФИЗ в стратегическите управленски формати на алианса".

На свой ред професор Тренчева препраща писмото до Академичния и до Студентския съвет.

Затова и студентите твърдят, че рискът академията да бъде извадена от проекта е заради поведението на ръководството. Ректорът проф. Дачев не присъствал лично на ключови срещи, включително когато е било задължително.

Това обвинение е особено тежко, защото FilmEU не е просто престижна табелка в сайта на НАТФИЗ. За студентите по екранни изкуства това означава възможност да пътуват, да работят с колеги от Белгия, Ирландия, Португалия, Литва, Естония, Словакия, Дания. И да бъдат част от европейска мрежа. Затова и

страхът им не е абстрактен - той е свързан с конкретни шансове за образование и бъдеща професионална реализация.

"Участието в европейските програми и проекти ни дава възможност да видим как работят колегите извън България", обяснява студент по актьорско майсторство и казва, че през тази седмица заминава за Италия на артистичен форум, където се изучава комедия дел арте. През 2025 г. заедно с колеги от випуска са били изпратени като актьори да работят една седмица с режисьори от Естония. Затова и разбира защо колегите му от факултета по екранни изкуства се борят Академията да остане член на FilmEU.

За първи път в своята история НАТФИЗ е част от Европейския университет за кино и медии.

Евентуалната загуба на това членство не представлява просто прекратяване на участие в отделен проект, а отпадане от една от най-значимите европейски инициативи в сферата на висшето образование.

В официалната си позиция академията заявява, че FilmEU е "стратегически приоритет" и че ректорът писмено е потвърдил институционалния ангажимент към алианса.

Академията настоява, че протестните твърдения съдържат "неверни внушения, изкривяващи реалните факти". Причината е, че именно проф. Тренчева първа предупреждава за риска от изключване от FilmEU и посочва мотивите за това.

Освен всичко друго скандалът се развихри в момент, когато бъдещите първокурсници вече са приети и е в ход записването им в академията.

"Обвиняват ни, че се опитваме да саботираме кандидат- студентите, които са ни бъдещи колеги. Няма как да ги "саботираме", защото протестът ще бъде извън академията. Ние няма да блокираме входовете на академията, няма да пречим на никого", каза членът на инициативния комитет Тони Пенчев преди протеста на 13 юли.

Втората линия на напрежение е още по-чувствителна - твърденията за натиск. Студентите посочват, че преподаватели от факултет "Екранни изкуства" са подали сигнали до МОН, след което срещу тях са започнали проверки пред Етичната комисия с възможност за дисциплинарни наказания, включително уволнение. Според тях критичното мнение не се

приема като част от академичното самоуправление, а като заплаха.

Заместник-ректорът проф. д-р Елена Тренчева заявява в ефира на Дарик радио, че сигналът до МОН е конституционно право на преподавателите и е странно как той е стигнал до ръководството на НАТФИЗ. "Академията съществува заради студентите. Именно по тази причина ние на протеста излязохме с #ДлъжниСмеВи. Всички ние сме им длъжни. Лошото е, че през цялото това време, в което сме настоявали за диалог, винаги сме срещали отказ", допълва доц. д-р Цветелина Цветкова, декан на факултета "Екранни изкуства".

Студентът Тони Пенчев обаче твърди, че обяснение за подадения сигнал са писали две трети от хабилитираните преподаватели в целия факултет: "Ако бъдат отстранени, това ще срине академията". Според него в сигнала са описани нарушенията на ръководството и заради това "преподавателите са били определени като "престъпници" и са обвинени съвсем буквално в "доносничество" и "клеветничество".

Ако твърденията за натиск бъдат доказани, това вече не е управленски спор, а проблем за академичната свобода. В едно висше училище, особено в артистична академия, страхът е най-лошият преподавател. Изкуството се учи чрез спор, несъгласие, риск и лична позиция. Ако преподаватели започнат да се самоцензурират, а студенти усещат, че несъгласието може да бъде наказано, НАТФИЗ губи не само репутация - губи смисъла си.

Ръководството отговаря, че работи според Закона за висшето образование, правилника на академията и решенията на колективните органи. Това е важно уточнение, но не е достатъчен отговор на моралния въпрос. Законността е минимумът.

Преподавателите и студентите от факултета по екранни изкуства поставят още един въпрос - че е все по-трудно да се работи заради остарялата техника и

липсата на условия за нормално обучение.

В Инстаграм дори се разпространява видео за проблема със старата техника.

В допълнение студентите недоволстват и заради битови проблеми - неясноти при формирането на сметките за електроенергия в общежитията. Според протестиращите начисляваната цена е била средно с около 80% по-висока от реално плащаната от академията: "Получаваме си сметките за ток на хвърчащи листчета". Впоследствие ръководството призна разлика при изчисленията и обеща тя да бъде възстановена. Какъв ще бъде изходът от този конфликт, вероятно ще стане ясно след срещата на 15 юли, когато на една маса трябва да седнат ръководството, студентите и институциите. Дотогава обвиненията остават взаимни, а окончателният отговор - кой е прав и кой е крив, все още предстои.

На 14 юли се проведе среща на министъра на образованието проф. Георги Вълчев със зам. ректора проф. Елена Тренчева, с декана на Факултет "Екранни изкуства" доц. Цветелина Цветкова и студентите Емануил Цонев и Тони Пенчев.

След нея министърът съобщи, че МОН ще положи всички усилия и ще използва законовите възможности, за да съдейства за разрешаването на конфликтната ситуация. Но при стриктно спазване на академичната автономия на българските висши училища. Проф. Вълчев подчерта още, че подкрепя студентите в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция. Именно затова МОН е "готово да окаже съдействие, експертна и правна помощ, ако е необходимо, за да се намери правилното решение". По инициатива на министерството на 15 юли ще се проведе нова среща. Този път с Националното представителство на студентските съвети в опит да се възстанови диалогът.