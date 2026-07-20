Отчаяние, липса на вяра в себе си и мислите, че никой не те обича често вкарват в капана

Началото на хазартната и всички останали зависимости се корени в нашата човешка немощ. Много е лесно човек да се подхлъзне, особено когато е млад и безконтролно разполага със смартфона в ръка. Примките се слагат навсякъде, а игрите са манипулирани. Човек разбира, че участва в нещо лошо, но не може да се спре, не може да натисне спирачките. Вече е заловен в капана, от който много трудно се излиза.

Това споделя пред "24 часа" отец Василий Шаган. Години наред Божият служител обгрижва хора в неравностойно социално положение във варненския храм "Свети Николай Чудотворец. Голяма част от тях идват в храма със зависимости - алкохолна, наркотична и все по-нарастващата хазартна пристрастеност. В своята практика духовникът изповядва и причастява десетки мъже и жени, попаднали в капана на илюзията за бързи печалби и хванати в примката на залаганията. Щастлив е, че успява да вдъхне вяра, кураж и насока на много от немощните, някои от които са пребо рили своите демони и вече успешно ръководят групи за помощ на хазартно зависими.

"Като свещеник и човек, който разговаря с такива хора мога категорично да кажа, че в своята немощ човек не може да устои пред желанието да се включи в играта. Проблемът неминуемо е свързан с това, че човек не вярва в своите способности да печели по друг начин. Често е свързано и с ниско ниво на образование. Но, от друга страна, и Достоевски е бил хазартно зависим, но не е бил необразован", казва духовникът и добавя, че живеем в жестоко общество, което трудно приема различните и хората са много осъдителни.

Отец Василий прави препратка към посланието на апостол Павел до римляните, където той описва вътрешния конфликт на човешката природа. Той казва: "Защото не върша доброто, което искам, а злото, което не искам - него върша".

Това е универсален човешки опит за борбата между съзнателния ни избор и нашите несъзнателни пориви, навици или слабости. Павел обяснява това с раздвоението между духовния закон и "греха, който обитава в нас".

"Във всеки от нас има сила, която ни кара да вършим това, което не искаме да вършим", перифразира апостол Павел Василий Шаган и добавя с категоричност, че когато човек осъзнава, че е в много тежко положение му е необходима специализирана помощ - психологична и психотерапевтична. Първата е наложителна, за да може категорично човекът да осъзнае своя проблем - че такъв съществува и какви са предпоставките за него. Докато втората ще посочи как стъпка по стъпка хазартно зависимият да се научи да живее по нов начин и непрекъснато да се бори с тази страст. "Която може да е жива и до края на живота, а въпросът е как тя да стане латентна, да се потисне", допълва Божият служител. От своята практика отец Василий е научил - човек може да проеме препоръките какво да прави, но да няма нужните човешки сили да постоянства в своите усилия да използва най-ефикасните духовни практики и напътствия. "Много е важно човек да открие близки хора за наставници, които да му помогнат в контрола и съветите. Най-добре работят групите за анонимни хазартно зависими по подобие на анонимните алкохолици. По всяко време могат да реагират и да ти помогнат да изплуваш. Може би е странно като свещеник да го препоръчвам, но го знам от практиката", посочва духовникът. Отец Василий Шаган изповядва, че ролята на свещеника е най-напред в духовен план да покаже на човек и да го убеди, че има друг път в живота. Че е възможно да промениш своя мироглед към Бог. Да можеш да видиш красивите и вечни неща, а не само тези, които те вкарват в депресия и отчаяние. Да повярваш в себе си. Че дори да изглеждаш беден и пренебрегнат от всички, в очите на Бог ти си много ценен и равен с всеки човек, независимо кой е той. Че страстта е грях, независимо от това каква е тя. И че един от най-големите проблеми е незнанието, че има Бог. "Отчаяние, липса на вяра в себе си и мислите, че никой не те обича често води до хазартна зависимст. Затова убеждението, че това далеч не е така е голямата роля на духовника. Да достигнеш до покаяние, до желание и вяра в това, че можеш да се изправиш и да продължиш напред с помощта на Бог тогава, когато ти нямаш сили. Че можеш да си изправен, а не повален", напътства Божият служител и съветва никога в подобна ситуация човек да не се затваря в себе си.

Отец Василий посочва, че вече споменатите групи за хазартни зависимости винаги насърчават хората да се уповават на Бог и да търсят помощ от него. Духовникът е разбрал от опита си с хазартно зависими, че човек единствено със собствени усилия не може да се справи, необходима е помощ както свише, така и от близки хора. А попадналите в примката на залаганията се доверяват на свещеници, защото те пазят тайната на изповедта.

"Ще дам пример с един такъв човек, който възприе всички насоки и напътствия от мен, продължи сериозно да работи срещу зависимостта си и от шест години е "чист". Вече помага и на други зависими от хазарт да се справят. Той е един от т.нар.коучове - прави го абсолютно безвъзмездно. Неговият опит е много ценен и хората му се доверяват", разказва още духовникът от Варна, който от години поддържа ютюб канал на религиозна тематика, където често дава съвети и препоръки за борба с различни човешки слабости. "Възпитанието е изключително важно. Родителите трябва да възспират децата си от изкушения. Затова от малки трябва да се приобщават към други ценности - да вярват в себе си, да се обичат и да се трудят. Въпросът как да си опазим децата си задава всеки родител и никой не може да гарантира, че и те няма да влязат в тази примка", казва отец Василий, който има 30-годишен син и две дъщери - на 25 и 15 години и непрестанно се моли а тях.

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