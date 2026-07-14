Кола се заби в линейка с пациент на околовръстното шосе край Враца, трима пострадаха

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Пътуваща от Козлодуй за София линейка с пациент се сблъска кола на околовръстния път на Враца днес следобед. Линейката транспортирала мъж със сериозни изгаряния, получени от гръмнала газова бутилка.

Малко преди Враца медицинският автомобил бил ударен странично от лека кола с възрастно семейство, излизаща от страничен път, идващ от крайпътното заведение. При удара линейката се преобърнала странично край пътя. Пострадала е пътуващата в линейката фелдшерка, която ударила главата си в предното стъкло.

След катастрофата на мястото пристигна и друга линейка, която откара към столичния „Пирогов" козлодуйския пациент. С леки наранявания са пътувалата в леката кола възрастна двойка. На всички пострадали веднага е оказана медицинска помощ на място.