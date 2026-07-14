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Изправят пред съда в Пловдив мъж и жена, завлекли над 1,2 млн. лв. с обещания за строителство

24 часа Пловдив онлайн

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Басри Али и Милена Ангелова в съда в Пловдив Снимка: Мая Вакрилова

Взимали капаро и изчезвали, лъжели, че нямат работници или някой е болен или починал

Районната прокуратура в Пловдив внесе обвинителния акт срещу 50-годишния Басри Али и Милена Ангелова (на 36 г.), задържани преди година за строителни измами. Обвинението гласи, че за периода от 1 юни 2022-а до 11 август 2025 г. в София, Пловдив,  Съединение, Първомай, Пазарджик, Пещера,  Черноземен,  Трилистник, Оризари, Костиево и Пчелин са измамили 24-ма души, като общият размер на причинените им вреди 1 259 947 лева с равностойност от 644 200 евро. Парите не са възстановени.

Установено е, че в този времеви отрязък обвиняемите сключвали договори за строително-монтажни работи, които впоследствие не изпълнявали. Те решили да въведат в заблуждение различни хора, като им искали предварително да превеждат пари по банкови сметки за извършени строителни услуги, защото имали финансови затруднения. Мъжът бил управител на фирма. Двамата пускали обяви в интернет, че извършват строителни дейности на изгодни цени. Клиентите, които се свързвали с тях, в повечето случаи имали парцели, на които планирали да изградят жилища, а други - да им бъдат извършени ремонти. Двамата се срещали с тях и ги убеждавали да им преведат по сметката парични суми, за да започнат работа на терен. Подписвали и договори, които впоследствие не изпълнявали. Когато пострадалите се интересували кога ще започнат строителните дейности, мъжът обяснявал, че са заети с други обекти, нямало работници, имал здравословни проблеми, техниката била повредена, негов близък бил починал и др. 

Басри Али е с мярка за неотклонение „задържане под стража", а Милена Ангелова е на свобода срещу гаранция от 5000 евро. Делото е внесено за разглеждане в Районния съд в Пловдив.

Басри Али и Милена Ангелова в съда в Пловдив

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