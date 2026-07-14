Мирчев за Радев: Отидохме на парада, но не седнахме на масата, където се взимат решенията

Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решенията. В момента, в който САЩ се оттеглят от Европа и тя трябва да реконфигурира своята сигурност, България не е на масата, където се взимат решенията.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, след като по-рано днес премиерът Румен Радев коментира от Париж, че България няма място в коалицията на желаещите.

"Аз лично получих покана от президента Еманюел Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза Радев.

Мирчев определи позицията на премиера като "завой на Изток, защото повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни". Според него това означава единствено изолация за България.

Преди заседанието на комисията по отбрана в парламента, военният министър Димитър Стоянов пък заяви, че преди да се говори въобще за коалиция на желаещите, като първо условие, което трябва да бъде постигнато, е постигането на мир в Украйна.

"Коалиция на желаещите няма как да бъде реализирана ако няма такъв траен мир между двете воюващи страни. Чак тогава може да се говори за участие или неучастие. България не е сменила курса на своята политика, тя гледа на Запад", категоричен бе военният министър.