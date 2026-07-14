Спад на тежко ранените по пътищата, но и ръст на леките инциденти в Монтанско

Спад на тежко ранените по пътищата, но и ръст на леките инциденти през първото шестмесечие на 2026 г., отчитат от полицейската дирекция.

Статистиката показва, че общият брой на пътнотранспортните произшествия е нараснал до 454 инцидента (със 70 повече спрямо същия период на 2025 г.). Увеличението се дължи на леките катастрофи с материални щети. Запазва се тенденцията от миналата година за броя на тежките произшествия и жертвите на пътя, като се отчита положителен спад при броя на ранените :

- Тежки ПТП: 105 инцидента (равен брой с първото шестмесечие на 2025 г.)

- Загинали: 8 граждани (равен брой с първото шестмесечие на 2025 г.)

- Ранени: 139 граждани (с 8 по-малко в сравнение с предходната година).

През първото шестмесечие на 2026 г. в областта са регистрирани 344 леки ПТП, което е увеличение със 73 спрямо същия период на миналата година (271 бр.). Регистрира се увеличение на тежките инциденти в градовете и селата на областта – 57 бр. от тежките ПТП са станали в населени места, при 52 за същия период на 2025 г. Въпреки ръста на произшествията в градска среда, тежкият травматизъм по отношение на загиналите граждани е значително по-голям по извънградските трасета в областта, където високата скорост остава основен фактор за фатални последици. Най-голям брой ПТП, тежки произшествия и ранени граждани се отчитат на територията на община Монтана, следвана от общините Берковица и Лом.

От общо 8 загинали за областта, 4 души са загубили живота си на територията на община Монтана (при 6 за същия период на 2025 г.). На второ место е община Берковица с 2 загинали (при 0 за 2025 г.), а по 1 фатален случай е регистриран в общините Брусарци и Вълчедръм.

Месец юни води по брой тежки ПТП, докато през април е регистрирана най-висока смъртност. Пикът на ранените граждани е разпределен между април и юни. Денят събота се очертава като най-рисков за възникване на тежки катастрофи. Най-много фатални инциденти са станали в неделя, а най-голям брой ранени се отчитат в понеделник и събота.

Водещи нарушения на водачите: През 2026 г. основните фактори за тежки катастрофи са несъобразената скорост с пътните условия, отнемането на предимство и внезапната промяна в посоката на движение. Наблюдава се изменение в профила на нарушенията спрямо 2025 г., когато водещи са били навлизането в насрещното движение, отнемането на предимство при завой и неправилното изпреварване.

Най-голям брой пострадали и ранени граждани се отчитат при странично сблъскване между МПС (30 ранени лица), следвано от блъскане на пешеходци и удари в дървета или крайпътни съоръжения. Черната статистика при смъртните случаи е разпределена поравно: по двама загинали при странични сблъсъци, блъснати пешеходци и удари в дървета. Реализирани са 4 тежки ПТП, при които са загинали двама пешеходци, а други двама са ранени. През отчетния период са регистрирани 12 ПТП с участието на деца (спад от 14 за 2025 г.), при които са пострадали 14 непълнолетни (11 леко и 3 тежко ранени). Загинали деца няма. В момента на инцидентите 7 от пострадалите деца са били пътници в автомобили, 3 са били пешеходци, а 4 са управлявали превозни средства. За периода са регистрирани 8 инцидента с електрически тротинетки, като в половината от случаите (4 ПТП) водачите са били деца. Отчита се спад при произшествията, предизвикани от чужденци – 4 тежки ПТП със 7 ранени (спрямо 7 инцидента с 12 ранени през 2025 г.). При тези инциденти няма изгубени човешки животи.

Анализ по класове пътища:

Първи клас (международен път Е-79): Отчита се сериозно подобрение и спад на аварийността наполовина. Тежките катастрофи са намалели до 7, а броят на загиналите е спаднал драстично от 6 (през 2025 г.) на 1 човек през тази година.

Втори клас (вкл. път II-81): Районът е с най-висока смъртност – 16 тежки ПТП с 3 загинали и 25 ранени.

Трети клас: Пътищата от тази категория се очертават като основен концентратор на инциденти в областта – регистрирани са 23 тежки ПТП с 1 загинал и 33 ранени.

Общински пътища: Запазват стабилни нива от милата година – 2 тежки ПТП с 1 загинал и 2 ранени.

През отчетния период служителите на ОДМВР-Монтана са засилили превантивните мерки и контролната дейност по всички направления. Униформеният състав е констатирал общо 28 681 нарушения на пътя, което е увеличение с над 2 000 спрямо същия период на миналата година. За по-тежките от тях са съставени 1 675 акта, а за останалите са наложени 27 006 глоби по фиш и електронен фиш. Най-голям е броят на нарушенията по неспазването на скоростните режими – 19 215 нарушения. На следващо място са отнемането на предимство и неспазването на знаци, както и шофирането без колан или каска. Констатирани са 93 нарушения за шофиране под въздействие на алкохол или наркотични вещества (спад спрямо 127 за 2025 г.). Поради концентрация над 1.2 промила или положителен наркотест, 61 от случаите са прераснали в досъдебни производства. Заловени са 84 неправоспособни лица зад волана. Двама водачи пък са заловени да шофират в срока на изтърпяване на наказание „лишаване от право". За управление на нерегистрирано превозно средство или такова с прекратена регистрация са образувани и докладвани на Районна прокуратура 114 преписки.

Ръст на автомобилния парк и административни мерки:

Към 30.06.2026 г. на отчет в сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Монтана се водят общо 75 549 превозни средства, което е увеличение с 4 526 бр. спрямо предходната година. Най-голям е ръстът при леките автомобили (вече 54 637 бр.) и товарния транспорт (7 562 бр.). През шестмесечието са новорегистрирани 2 937 автомобила, като промяна в собствеността е извършена при други 4 030 превозни средства. С цел недопускане на опасни автомобили на пътя, пътните полицаи са увеличили над два пъти налагането на принудителни мерки, като от движение са спрени 174 неизправни или нередовни ППС (при 85 за същия период на 2025 г.), а след отстраняване на нарушенията обратно в експлоатация са пуснати 130 возила.