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Пожар горя в столичния квартал "Факултета" (Видео)

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КАДЪР: Фейсбук/Sotir Iwanov

Голям пожар избухна в столичния квартал „Факултета". От Столичната община съобщиха, че е имало своевременна реакция на възникналия пожар днес в район „Красна поляна", квартал „Факултета". Няма пострадали граждани и материалните щети са ограничени, добавят оттам. 

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция" остават на терен, за да окажат необходимото съдействие до пълното приключване на работата на място. 

С цел предотвратяване на вторично запрашаване и гарантиране качеството на въздуха, Столичният инспекторат организира незабавно миене с автоцистерни. Дейностите започват приоритетно от ул. „Житница", за да се отстранят остатъчните частици и да се гарантира чистотата на въздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Sotir Iwanov
С цел предотвратяване на вторично запрашаване и гарантиране качеството на въздуха, Столичният инспекторат организира незабавно миене с автоцистерни СНИМКА: Столична община

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