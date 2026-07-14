Пожар горя в столичния квартал "Факултета" (Видео)

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Голям пожар избухна в столичния квартал „Факултета". От Столичната община съобщиха, че е имало своевременна реакция на възникналия пожар днес в район „Красна поляна", квартал „Факултета". Няма пострадали граждани и материалните щети са ограничени, добавят оттам.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция" остават на терен, за да окажат необходимото съдействие до пълното приключване на работата на място.

С цел предотвратяване на вторично запрашаване и гарантиране качеството на въздуха, Столичният инспекторат организира незабавно миене с автоцистерни. Дейностите започват приоритетно от ул. „Житница", за да се отстранят остатъчните частици и да се гарантира чистотата на въздуха.