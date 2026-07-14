Двама арестувани за наркотици и три разкрити кражби при спецакция в Дряново днес

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Специализирана полицейска операция блокира днес Дряново като част от предприетите превантивни действия за противодействие на конвенционалната престъпност, престъпленията, свързани с наркотични вещества, и опазването на обществения ред. Акцията е по разпореждане на директора на ОДМВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов, уточняват от пресцентъра на дирекцията.

Полицаите са установилии извършителите на три кражби, а двама души са задържани за престъпления, свързани с наркотични вещества.

В акцията участвали служители от РУ – Дряново, ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево и Жандармерията – Плевен.

По време на операцията са проверени 146 моторни превозни средства и 241 лица. За установени нарушения са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения и 33 фиша, връчени са 7 електронни фиша.