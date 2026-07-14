ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският износ поддържа стабилен растеж вече 11 ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23223856 www.24chasa.bg

Двама арестувани за наркотици и три разкрити кражби при спецакция в Дряново днес

Дима Максимова

[email protected]

492
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полицейска спецоперация имаше в Дряново Снимка: ОДМВР - Габрово

 Специализирана полицейска операция блокира днес Дряново като част от предприетите превантивни действия за противодействие на конвенционалната престъпност, престъпленията, свързани с наркотични вещества, и опазването на обществения ред. Акцията е по разпореждане на директора на ОДМВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов, уточняват от пресцентъра на дирекцията.

Полицаите са установилии извършителите на три кражби, а двама души са задържани за престъпления, свързани с наркотични вещества.

В акцията участвали  служители от РУ – Дряново, ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево и Жандармерията – Плевен.

По време на операцията са проверени 146 моторни превозни средства и 241 лица. За установени нарушения са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения и 33 фиша, връчени са 7 електронни фиша.

Полицейска спецоперация имаше в Дряново Снимка: ОДМВР - Габрово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)