Кметът на Павликени: Всички проверки не откриха данни за насилие над дете в градина "Буратино"

Няма данни за проявена агресия срещу деца и за упражнено насилие в детска градина "Буратино". Това са заключенията от три независими проверки в занималнята след сигнал от родители за агресия срещу детето им в ДГ „Буратино", съобщи във фейсбук кметът на града Емануил Манолов.

След сигнала свои независими проверки извършиха Държавната агенция за закрила на детето, Община Павликени и РУО-Велико Търново.

"Със свое писмо Държавната агенция за закрила на детето ни уведоми за резултатите от своята проверка. "При проверката не са установени данни в потвърждение на постъпилия в ДАЗД сигнал, повод за извършването й. (...) установено е, че в детската градина не е имало инциденти с деца, прояви на насилие или неприемливи такива, както и не са постъпвали устни или писмени оплаквания от родители", се казва в писмото от ДАЗД.

"При извършеното в хода на проверката наблюдения е установено добро и позитивно взаимодействие както между децата, така и между децата и персонала. Не са наблюдавани прояви на агресия, нетърпимост, страх, антипатия или толериране на отделна личност или група както между самите деца, така и от екипа към децата", пише в писмото.

На 20 април 2026 г. със заповед на инж. Манолов беше назначена комисия, която извърши проверка на място в детската градина. И тя не е установила доказателства, които по безспорен начин да потвърждават изложените в жалбата от родителите твърдения. В ДГ „Буратино" беше проведена и родителска среща.

Заключенията от направените проверки не са основание за провеждането на конкурс за нов директор.

На 7 юли Община Павликени обяви конкурси по Кодекса на труда за длъжността „Директор" на две детски градини на територията на Община Павликени: ДГ № 1 „8 март" в град Павликени и ДГ „Буратино" в с. Стамболово.

Причината е, че двети градини са без титуляри, след като директорките излезли в пенсия.