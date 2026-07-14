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Домашен арест за българин, издирван от Румъния за трафик на мигранти

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Домашен арест за българин, издирван от Румъния за трафик на мигранти към Унгария СНИМКА: Пиксабей

Окръжният съд в Хасково наложи мярка за неотклонение „домашен арест“ на 26-годишния български гражданин Сезгин Риза, издирван от румънските власти с Европейска заповед за арест за изтърпяване на влязла в сила присъда за трафик на мигранти през румънско-унгарската граница.

Магистратите оставиха без уважение искането на Окръжната прокуратура в Хасково за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Европейската заповед за арест е издадена на 30 юни 2026 г. от Окръжния съд в Арад, Румъния, за изпълнение на наказание „лишаване от свобода“ от четири години. Според данните по делото престъпленията са извършени през периода 22 февруари - 20 декември 2023 година. При два опита за преминаване на граничния пункт „Надлак-Надълак“ на границата между Румъния и Унгария с товарни автомобили, управлявани от Риза, румънските власти са открили укрити общо 36 мигранти - 16 души при първия и 20 при втория случай. Според обвинението действията са били извършени с цел набавяне на имотна облага.

Съдът прие, че Европейската заповед за арест отговаря на законовите изисквания, но отчете, че обвиняемият е български гражданин с постоянни социални връзки в страната. По делото бяха представени доказателства, че той има постоянен адрес в хасковската община Стамболово, работи като автомонтьор в автосервиз в Хасково с постоянен трудов договор и  живее със семейството си в Хасково, като полага грижи за две малолетни деца.

Според съдебния състав тези обстоятелства намаляват опасността той да се укрие, поради което не е необходимо налагането на най-тежката мярка за неотклонение.

По време на заседанието защитата оспори искането на прокуратурата и заяви, че няма данни Риза да е бил надлежно уведомен за съдебното производство в Румъния. Пред съда той заяви, че няма намерение да се укрива, тъй като има семейство и постоянна работа в Хасково, както и че съжалява за извършеното.

Определението на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

Домашен арест за българин, издирван от Румъния за трафик на мигранти към Унгария СНИМКА: Пиксабей

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