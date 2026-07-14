Приключи общественото обсъждане за отварянето на градските пространствени данни на София

На 14 юли приключи гражданското обсъждане в платформата „Решава София" на проекта на „Общи условия за предоставяне и повторно използване на данните на „ГИС София". "Благодарим на всички граждани, организации и експерти, които се включиха със своите мнения и предложения. Получихме силна подкрепа от гражданското общество за отварянето на пространствените данни на София, което показва, че има реално очакване тази информация да бъде достъпна и използвана в полза на града.", коментира заместник-кметът по "Дигитализация и информационни системи" Иван Гойчев, съобщиха от Столична община.

Следващата стъпка е да бъдат разгледани всички постъпили коментари от гражданското обсъждане и да се финализират текстовете на общите условия. Същевременно постоянните комисии към общинския съвет по икономика, собственост и дигитална трансформация и по устройство на територията, архитектура и жилищна политика ще разгледат и утвърдят списъците с ГИС данни, които ще бъдат предоставяни за свободно повторно използване.

След утвърждаването им данните ще станат публично достъпни чрез Платформата за градски данни на Столична община и чрез сайта на „ГИС София" ЕООД. На интернет страницата на Столична община ще бъде публикувана и подробна информация как гражданите, организациите и бизнесът могат да заявят данните, когато това е необходимо, както и по какъв начин ще ги получават. Целта е процесът да бъде максимално ясен, прозрачен и лесен за използване, така че всеки, който има идея за нова услуга или анализ, да може да използва тези данни в полза на София и нейните граждани.