Стоян Мавродиев мълчал в следствието, но бил оптимист за разследването на кредита от 150 млн. лв. към фирма на Вълка

Бившият шеф на ББР ще бъде задържан за три денонощия, прокуратурата не казва дали ще иска постоянен арест от съда

Бившият директор на ББР Стоян Мавродиев не е давал обяснения, след като го екстрадираха от Сърбия, и се е прибрал от Дубай заради лични въпроси. Това обяви във вторник адвокатът му Емануил Йорданов. Клиентът му е задържан за 72 часа с постановление на прокурор, след като му е връчено обвинението за длъжностно присвояване по случая с кредита от 150 млн. лв., отпуснат на фирма, близка до Румен Гайтански - Вълка.

Делото е от 2022 г. През август 2024-а бяха задържани Румен Гайтански и Иван Георгиев, който е управител на дружеството, получило 150-те милиона кредит от държавната банка с подписа на Мавродиев през 2019 г. При арестите през 2024 г. бившият директор на ББР не беше открит. По-късно стана ясно, че е бил в Гърция, а след новината за акцията е напуснал страната към Северна Македония.

Стоян Мавродиев обаче е давал подробни обяснения още през 2022 г., когато е започнало разследването, обяви адвокат Йорданов. Според него клиентът му е оптимист за разследването. “Едната възможност е делото да бъде внесено в съда с обвинителен акт, другата е да бъде прекратено”, каза Емануил Йорданов и допълни, че адекватната мярка за неотклонение е “парична гаранция”. С такава отдавна са другите двама обвиняеми Румен Гайтански и Иван Георгиев. Първият лежа в ареста близо 2 месеца, а вторият беше пуснат веднага.

От прокуратурата не уточниха във вторник дали ще искат от съда Мавродиев да остане за постоянно в ареста. През лятото например поискаха арест или домашен арест за издирвания контрабандист Никола Николов-Паскал, а съдът го пусна с парична гаранция от 50 хил. лв. По-късно сключи споразумение за условна присъда.

По делото ББР Стоян Мавродиев е обвинен като извършител на длъжностно присвояване, Гайтански - като подбудител, а Иван Георгиев като помагач.

Като директор на банката Стоян Мавродиев отпуска кредита на “Роудуей Кънстракшън” през юни 2019 г. Фирмата е контролирана от Гайтански. С парите се купуват акциите на “Пътстройинженеринг” АД, собственост на друга негова компания - “Био Майнинг”. “Роудуей” превежда парите от кредита на “Био Майнинг”, а “Био Майнинг” е отпуснала заем от 30 млн. лв. на четвърто дружество от обръчите на Вълка - “Кристална вода” АД. То е собственост на съпругата му и е обезпечител по кредита, отпуснат от Търговска банка Д на ТЕЦ “Варна”, тогава собственост на Ахмед Доган. С 30-те млн. лв. “Кристална вода” АД погасява задълженията на топлоцентралата към частна банка.

Обезпечението по кредита към ББР е фиктивно, обявиха от прокуратурата в началото на разследването. Това е договор на “Пътстройинженеринг” АД за доставка на материали към голяма строителна компания, която работи по обществени поръчки.

Договорът обаче е прекратен седмица след подписването. Така кредитът на “Роудуей Кънстракшън” остава необезпечен, не е обслужван и по-късно е отписан като несъбираем. С останалите пари Гайтански купува скъпи автомобили, част от които бяха иззети от разследващите.