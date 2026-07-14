Пиян с 3,59 промила удари 2 коли до лобното място на Филип, слезе и повърна (Обзор, видео)

За малко да блъсне пешеходци

Пиян с 3,59 промила шофьор блъсна кола на метри от сградата на МВР, а след това повърна пред очите на очевидците.

Камен Добрев катастрофирал в понеделник следобед до пешеходната пътека, на която друг пиян шофьор уби Филип Арсов (виж по-долу).

Добрев бил зад волана на джип беемве. Той се ударил на кръстовището на улиците “Ген. Гурко” и “Цар Иван Шишман” в малък ситроен и смачкал задницата му. Колата се забила в автомобила пред нея, който спрял, за да пусне хора да преминат по пешеходната пътека. Инцидентът по чудо се разминал без жертви, каза прокурор Николай Стойков от Софийската районна прокуратура.

Веднага след слизането си от колата Добрев бил заснет да повръща, а кадър от случката се разпространи и във фейсбук групата “Катастрофи в София”. Очевидци се обадили на спешния тел. 112, а мъжът бил тестван с дрегер. Той отчел 3,58 промила алкохол в кръвта.

“Много е пиян, май е и дрогиран, като гледам, какво да правим, да откаже ли кръвна”, питала дама, твърдят присъствали. Камен обаче е дал кръвна проба, която завишила промилите, макар и леко - до 3,59. Подобна концентрация на алкохол е опасна за живота, посочи прокурор Стойков.

28-годишният Добрев карал фирмен автомобил. Той няма криминални прояви, но в миналото има различни глоби на пътя. Бил е санкциониран за катастрофа заради несъобразена скорост, както и с фиш за нередовни документи, обясни шефът на СДВР Николай Пелтеков. Посочи, че мъжът е бил сам в колата. Пробата му за наркотици била отрицателна.

Засега е обвинен, че е шофирал пиян, и може да получи до 3 г. затвор, както и глоба от 500 до 2500 евро. Ще трябва да плаща и стойността на беемвето. Ако се докаже, че по ударените коли има значителни материални щети или поне средна телесна повреда на единия шофьор, мъжът ще получи по-тежко обвинение.

Катастрофата, причинена от Добрев, стана на пешеходната пътека, където на 2 септември 2023 година бе убит 14-годишният Филип Арсов. Ученикът бе блъснат, докато пресичал на зебрата, от Петър Тодоров. Мъжът карал с 88 км/ч и 2,1 промила алкохол в кръвта. По време на делото срещу него стана ясно, че той видял Филип на 30 метра дистанция. Вместо да натисне спирачката, ускорил. Опитал да спре едва секунда преди сблъсъка. Самото дело ще почне отначало след 23 проведени заседания. Такива бяха исканията на родителите на Филип - Николина и Красимир. Те многократно посочваха, че по време на делото имало редица проблеми. Спряха се както на събирането на доказателства, така и на това как съдебният състав се отнесъл към исканията им. Дадоха за пример как месеци наред се издирвала жената, която се возела при Тодоров по време на катастрофата. Процесът ще започне отначало през есента, а Тодоров е под домашен арест.

За каране пиян е обвинен и друг софиянец. Той бил спрян във вторник в столичния кв. “Дружба”. 43-годишният мъж отказал проба за дрегер, затова полицаите свалили номерата на колата му и му дали бележка да отиде на кръвен тест. Само час по-късно мъжът бил спрян на същата улица, при това зад волана на дерегистрирания автомобил. Този път се подложил на дрегер. Оказало се, че кара с над 2,4 промила алкохол. Пробата му за наркотици била отрицателна. Мъжът имал няколко акта и фишове, включително за превишена скорост.

