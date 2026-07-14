Испански + английски = хит сред гимназистите (Обзор, графика)

СМГ отново първенец – влиза се с най-висок бал

“Електронна търговия, маркетинг и реклама” най-търсена от професионалните специалности

Учениците искат да учат испански и паралелките с този език са сред най-желаните за бъдещите гимназисти тази година. А 164-а испанска гимназия се изкачва с мястото нагоре по бал в класацията за София и вече е трета, измествайки Технологичното училище “Електронни системи” (ТУЕС) към Техническия университет.

Това показаха резултатите от първото класиране за прием в 8-и клас в столицата, което беше обявено във вторник.

Софийската математическа гимназия отново е №1 - влиза се най-трудно и с най-висок бал. Второто си място запазва и 91-а немска. Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) се е изкачила напред, защото миналата година беше десета. (Кои са в топ 10 от гимназиите в столицата - виж в таблицата.)

Тази година обаче

средният минимален бал е спаднал с 10 точки

При най-елитните училища средното понижение е от 7,36 точки, обясниха от Регионалното управление на образованието (РУО) в София.

За тренда да се учи испански говори и списъкът с най-желаните паралелки - повечето са комбинация на този език с английски.

Това е хитът сред бъдещите гимназисти, а най-искана е тази комбинация във Втора английска гимназия. На второ място е класът с английски и немски в същото училище. Третото място отново е за паралелка английски + испански в Първа английска гимназия, казаха за “24 часа” от РУО в София.

По първо желание при профилираните паралелки пък начело е тази с испански и английски в 164-а испанска гимназия (посочена 508 пъти). Следват класовете с немски + английски в 91-а немска гимназия (454 първи желания) и с английски + испански във Втора английска гимназия (324 пъти), съобщиха от МОН.

Сред професионалните специалности най-предпочитани са “Електронна търговия, маркетинг и реклама” с английски в Националната търговско-банкова гимназия (посочена 1508 пъти), “Банково, застрахователно и осигурително дело” в същото училище (1256 посочвания), както и “Мениджмънт и икономика” с английски и немски в Националната финансово-стопанска гимназия (1146 пъти).

В държавния план-прием за столицата са утвърдени общо 420 паралелки - 218 профилирани и 202 професионални.

Петима кандидат-гимназисти са с максималните 500 точки. Четирима от тях са приети в СМГ, а един - в 91-а немска гимназия. Общо подадените заявления в София са 10 785, като от други региони са 429. 288 деца от други области са приети в София. Общо са

класирани 9987 ученици,

а за втория етап продължават 798.

Ако са удовлетворени от класирането, те трябва да отидат в училището, в което са приети, и да попълнят заявление за записване. Задължително е да носят оригинала на свидетелството за завършено основно образование. А за професионална паралелка - и оригинала на медицинското удостоверение от личния лекар.

Ако не са удовлетворени от училището и паралелката, в която са класирани, пак трябва да отидат в училището, в което са приети, и да подадат заявление за участие във второто класиране. Трябва да го направят между 15 и 17 юли. Това им дава шанс да се придвижат на по-предно желание или да останат в същата паралелка. Второто класиране ще е на 21 юли.

Резултатите от изпитите след 7-и клас са по-ниски от миналогодишните, обявиха от образователното министерство, когато точките станаха ясни. Средно по български език и литература успехът е 55,26 точки (от 100), което е само с половин точка надолу спрямо 2025 г.

По математика обаче е едва 38,45 точки, което е с 4 точки по-малко. А по-тревожното е, че трендът бе отчетен и през учебната 2022/2023 г., когато тестът пак включваше задачи с кратък свободен отговор и средно учениците изкараха 35,29 точки. Всъщност именно това е големият проблем на седмокласниците - задачите с кратък свободен отговор, при които няма опция за налучкване. Тази година те бяха повече, а подобни промени традиционно водят до по-ниски резултати, обясняват от МОН.