1/2 от ректорите искат председател говорител, не се делят на малки и големи университети (Обзор)

Предстои среща с министъра на образованието проф. Георги Вълчев

Над 20 ректори се събраха извънредно, след като на предишното заседание на Съвета на ректорите (в който членуват 50 висши училища) на 11 юни 15 от тях напуснаха в знак на протест срещу председателя Миглена Темелкова. След това подписаха декларация с искане за преучредяване на съвета, тъй като не съответства на закона. Така половината университети в България вече настояват за промяна, се казва в специална декларация. Координатор на техните действия ще е ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.

Подписката за извънредното събиране в понеделник е подкрепена от 32 висши училища у нас, сред които някои от най-големите - Софийския университет, УНСС, Техническия университет.

“Съветът на ректорите следва да съществува и функционира само и единствено по смисъла на чл. 23 от Закона за висшето образование, а именно – като орган за изразяване на общите интереси на висшите училища пред държавните органи, който дава становища и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката, и изразява мнение по проекта на държавен бюджет в частта му за висшето образование и науката”, пише в декларацията на ректорите.

Те са категорични, че Съветът на ректорите е достатъчно да се представлява от избран от него председател, без наличието на други управителни и помощни органи, без регистрация в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и без събиране на членски внос, като единствено приеме правила за избор на председател, за определяне на мандата му и за организиране на административното обслужване на дейността.

Според тях има несъответствие на Сдружението “Съвет на ректорите на висшите училища в Република България” с чл. 23 от Закона за висше образование и точно заради това настояват за дебат. В този член ясно се дефинира съществуването на Съвет на ректорите, който

има само и единствено съвещателни функции пред държавните органи,

дава становища, мнения и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката, включително и с финансирането им и се представлява от избран от него председател.

В контраст Сдружението “Съвет на ректорите на висшите училища в Република България” от 2008 г. се съобразява с разпоредбите на Закона за юридическите лица и нестопанските сдружения, има наименование (дублиращо Съвет на ректорите на висшите училища в Република България по ЗВО), седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код. То има председател, устав, ръководи се от управителен съвет, има право да се възползва от членски внос и да притежава имущество, както и редица други правомощия, нерегламентирани и в разрез със ЗВО.

“Връщаме се към закона, който казва, че има Съвет на ректорите и председател. Другото са сдружения, всеки може да се сдружава по някакъв начин. Не оспорваме структурата с лидер проф. Миглена Темелкова, много от нас са членове и участвали в управителни органи, но има връщане към Закона за висшето образование”, коментира за “24 часа” ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. Той припомни, че съществуват няколко сдружения - на съществуващия съвет, регистриран като юридическо лице с нестопанска цел, на държавните, на частните, на медицинските висши училища. Когато станат много такива, се търси друг изход или връщане към законовите изисквания, каза проф. Димитър Димитров, който доскоро беше главен секретар на Съвета на ректорите. “Търси се вариант, който да е най-чист и най-точен да представлява интересите на всички висши училища в България.

Председателят пък няма да командва”,

каза още проф. Димитров. Спекулирало се, че има спор между малки и големи университети. “На срещата имаше представители и на малки, и на големи, и на държавни, и на частни. Има общо виждане за нещата”, каза още ректорът на УНСС.

Той каза, че предстои среща с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев за инициативата им.

Всъщност още през октомври миналата година в Софийския университет над 20 университета, сред които големите многопрофилни, учредиха Сдружение на държавните висши училища. Тогава коментарите бяха, че причина за споровете между ректорите са парите за изследователските университети.

32-ма ректори бяха подписали до миналия петък с желание да се върне Съветът на ректорите, както е по ЗВО. Сега е сдружение като юридическо лице с нестопанска цел, обясни и ректорът на Техническия университет в София проф. Георги Венков. Според него няма да има два съвета на ректорите, защото сегашното е сдружение.

Той обясни, че в съвета има много сдружения. “Може да има и за военните. Може да има сдружение на техническите университети, защо не. Те имат право на собственост, на членски внос, капитал. В сдружението Съвет на ректорите се събира членски внос от 1000 лв. на година, там има натрупани средства, има управителен съвет като фирмите,” каза още проф. Венков. Той смята, че председателят трябва да е говорител на всички висши училища, без разлика какви са и да ги представлява пред институциите. Проф. Венков уточни, че в понеделник са се събрали 23-ма ректори, 2-3 университета не достигнали, за да проведе общо събрание. Но вървим нататък, каза още той.

“Дневният ред в понеделник беше различен от това, което направихме предварително. Затова някои ректори отказахме да присъстваме. Пуснаха декларация, за която аз съм против. В декларацията има един абзац, който предполага съществуването на

два съвета на ректорите, което е абсурдно

и не може да бъде подкрепено от мен”. Това коментира ректорът на Великотърновския университет проф. Димитър Димитров.