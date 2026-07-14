Вижте какво решава правителството утре

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Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 15 юли, от 9.30 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност", представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Отдел за управление (DM), Служба за информационни технологии (ITS), относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с продължаването на използването и поддръжката на приложението goAML на ООН, подписано на 11 февруари 2026 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН и на 16 февруари 2026 г. за Държавна агенция „Национална сигурност".

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за приемане на Концепция за развитие на Института по публична администрация 2026 - 2028 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за заем по SAFE между Европейския съюз и Република България и на Оперативните договорености между Европейската комисия и Република България по SAFE.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на финансите; министърът на отбраната

4. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

5. Проект на Решение за освобождаване на член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и за назначаване на член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

6. Проект на Решение за одобряване на Шестмесечен доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (20 август 2025 г. - 20 февруари 2026 г.).

Внася: заместник министър-председателят и министьр на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: заместник министьр-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за одобряване на Годишен отчет за дейността на Съвета за координация при упраплението на средствата от Европейския съюз през 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят

9. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: заместник министър-председателят

10. Проект на Решение за одобряване позициите на Република България за участие в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", част „Вътрешни работи", което ще се проведе на 16 юли 2026 г. в Дъблин.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за оттегляне на даденото съгласие Цветелина Бориславова Карагьозова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, както и за оттегляне на даденото съгласие за откриване на почетно консулство на Исландия в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за оттегляне на даденото съгласие за откриване на консулство на Италианската република в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище във Варна, и с консулски окръг, обхващащ областите Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Сливен, Бургас и Ямбол, оттегляне на даденото съгласие Антонио Таркуинио - италиански гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Италианската република в Република България със седалище във Варна и с консулски окръг, обхващащ областите Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Сливен, Бургас и Ямбол, и за даване на съгласие за откриване на консулство на Италианската република в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в град Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол, и даване на съгласие Франко Миролио - италиански гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Италианската република в Република България със седалище в гр. Сливен и с консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на част от имот - публична държавна собственост, за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Военния съд - Сливен, и Военно-окръжна прокуратура - Сливен.

Внасят: министърът на отбраната; министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на имот-публична държавна собственост за управление на Професионалната гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов" - гр. Харманли към Министерството на образованието и науката.

Внасят: министърът на отбраната; министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот-публична държавна собственост.

Внасят: министърът на отбраната; министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот-публична държавна собственост.

Внасят: министърът на отбраната; министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Поръчка за придобиване ("Acquisition order") към Рамково споразумение № УД-04-29/19.06.2025 г. между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Френската република чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA), във връзка с реализацията на проект „Придобиване на нови трикоординатни радари", подписана на 12 юни 2026 г. в ґр. Париж, Франция и на 22 юни 2026 г. в гр. София, Република България.

Внася: министърът на отбраната

18. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 155 от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието.

Внася: министърът на правосъдието

19. Проект на Решение за одобряване позициите на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което ще се проведе на 17 юли 2026 г. в Дъблин.

Внася: министърът на правосъдието

20. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

21. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта и за финансиране на трансфери за общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

22. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на държавните висши училища и на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

23. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта и за финансиране на трансфери за общините за изплащане на обезщетения по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2026 r.

Внася: министърът на образованието и науката

24. Проект на Решение за определяне на представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките.

Внася: министърът на образованието и науката

25. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Научни изследвания", което ще се проведе на 21 юли 2026 г. в Дъблин.

Внася: министърът на образованието и науката

26. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

27. Проект на Решение за одобряване на Меморандум за разбирателство относно създаването на Изпълнителен съвет в рамките на Железопътен товарен коридор „Западни Балкани - Източно Средиземноморие".

Внася: министърът на транспорта и съобщеннята

28. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", приет с Постановление № 272 на Министерския съвет от 2013 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

29. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

30. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 25 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на околната среда и водите

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

32. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Внася: министърът на околната среда и водите