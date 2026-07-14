"Мишлен" не одобри София за своя кулинарен гид - лошо обслужване, високи цени за ниско качество

"Мишлен" не одобри София за своя кулинарен гид, стана ясно след приключилия одит на инспекторите тази година. Това съобщи шеф-готвачът Борис Петров пред сайта TravelNews. Според информацията от проверката причината за това не е само една, но най-вече става въпрос за лошо обслужване, както и високи цени за ниско качество.

Оценката на престижната марка е комплексна и за нея най-голямо значение имат обслужването, менюто, кухнята, както и цялостното преживяване в ресторанта.

Части от доклада са били представени пред ресторантьори и хотелиери миналата седмица, като се очаква след година да бъде направена нова проверка за напредъка на родните заведения. Сега са констатирани не само слабости в обслужването, а и прекалено дълги и обемни менюта, които инспекторите определят като признак за използването на замразени продукти. Като основен проблем е отчетено и сериозното разминаване между цените и качеството на предлаганата услуга.

Друг също сериозен недостатък е недостатъчното предлагане на вина на български производители в ресторантите. А при оценката на "Мишлен" именно местната кухня и вина са сред основните елементи при оценката на дадена дестинация. Инспекторите са отчели и липса на обучени сомелиери и персонал, които да представят винените листи и да разказват на гостите за местните производители. В доклада пише още, че в България няма установени традиции за предлагане на качествено вино на чаша.

Отбелязани са и недостатъци при комуникацията с чуждестранни посетители, като в много от заведенията сервитьорите не владеят английски език на достатъчно добро ниво.

Въпреки критиките инспекторите дават положителна оценка на разнообразието от международни кухни в столицата. Според тях София разполага с добри японски, азиатски, турски, гръцки и средиземноморски ресторанти, но и при тях обслужването остава основен проблем.

Шеф Борис Петров пък отправи остри критики към състоянието на ресторантьорския сектор след приключването на проверката.

"София има тук-таме няколко готвача, но няма ресторантьори. Връщаме се на нивото от края на 90-те години. Нямаме гостоприемство, а се гледа само кухнята и интериора", заяви той.

Според него повечето собствениците си мислят, че модерният интериор и талантливият главен готвач са достатъчни, за да достигнат нивото на "Мишлен". Петров обаче е категоричен, че ресторант от световна класа се изгражда с цялостно отношение към госта, високо ниво на обслужване, професионален екип и постоянство.

Той призова ресторантьорите да посещават водещи заведения по света и да се учат от добрите практики, вместо да копират идеи от интернет или да разчитат единствено на телевизионна популярност.

Шеф-готвачът заяви, че е участвал в срещите около международната оценка, за да следи реакциите на колегите си след оценките на инспекторите. Според него основният проблем пред българския ресторантьорски сектор не е липсата на талантливи готвачи, а нежеланието за промяна в начина на мислене.

Зам.-шефът на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров даде заявка, че докладът ще бъде прегледан подробно.

"Ще анализираме изцяло доклада и ще изготвим препоръки към ресторантьорите. Заедно с Общинското предприятие „Туризъм" към Столична община ще бъдат предприети конкретни мерки за отстраняване на слабостите", заяви Димитров.

И допълни, че ще бъде изготвена стратегия за подобряване на качеството на обслужването, повишаване на професионалната подготовка на персонала и утвърждаване на българската кухня и вина като ключов елемент от ресторантския продукт. Според него това ще бъде от полза както за бизнеса, така и за развитието на София като гастрономическа дестинация.

Столичната община пък обяви, че вече дава начало на амбициозна стратегия за 18 месеца, която цели да превърне столицата в разпознаваема кулинарна дестинация в Европа. Идеята включва мерки за повишаване на качеството на обслужване, популяризиране на българските вина и местните продукти, подкрепа за независимите ресторанти и подобряване на градската среда, така че София да привлича повече туристи, които да остават по-дълго и да харчат повече.

"Искаме светът да опознае София през нашите очи – такава, каквато ние я виждаме всеки ден: пъстра, пулсираща от живот, а вече и убедително вкусна", категоричен бе кметът на София Васил Терзиев. И допълни, че гастрономията е неразделна част от преживяването в един град и може да се превърне в ключов фактор за развитието на туризма и местната икономика.

Основен акцент в стратегията на общината е вкарването на общ стандарт за обслужване в ресторантите. Заведенията ще бъдат насърчавани да предлагат топло посрещане, професионално представяне на ястията и спокойна атмосфера, която да превръща храненето в запомнящо се преживяване.

Специално внимание ще бъде отделено и на българските вина. Планът предвижда местните сортове да заемат по-видимо място във винените листи, като се насърчава предлагането им на чаша и по-доброто им представяне пред гостите.

Друга основна цел е популяризирането на сезонната и автентична кухня. Ресторантите ще бъдат стимулирани да работят с кратки менюта, продукти с ясен произход и QR кодове, чрез които посетителите ще могат да научават повече за производителите и историята на използваните съставки.

Стратегията поставя акцент и върху независимите ресторанти, които ще бъдат включени по-активно в туристическото представяне на София чрез платформата Visit Sofia. Предвиждат се и менторски програми, в които утвърдени шеф-готвачи ще работят с млади професионалисти, за да подпомогнат развитието и задържането на кадри в сектора.

Част от плана са и мерки за устойчиво развитие – насърчаване на локалното снабдяване, екологични практики, почистване на графити, подобряване на пешеходните пространства и разширяване на информацията на английски език за чуждестранните посетители.

От Столичната община подчертават, че преминаването на София през кулинарен одит не означава автоматично присъждане на ресторанти със звезди "Мишлен". Оценката отсъжда дали градът разполага с достатъчно развита и устойчива ресторантска екосистема, която да бъде включена в бъдеща селекция на престижния гид.

Според експертите най-голямата полза може да дойде дори без отличията на "Мишлен". По-силната международна разпознаваемост, по-високото качество на обслужване и акцентът върху местните продукти могат да донесат значителни ползи за ресторантите, винарните, фермерите, хотелите, транспортните компании и културните обекти. Така кулинарията може да стане двигател на туристическото развитие на София.