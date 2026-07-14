Йотова: Европа ще се справи с безпрецедентните предизвикателства с по-тясно сътрудничество

Във време, когато Европа е изправена пред безпрецедентни предизвикателства, наследството на Френската революция с идеалите за свобода, равенство и братство ни напомня, че силата ни е в нашето единство. Повече от всякога се нуждаем от обща визия, решителност и по-тясно сътрудничество.

Това заяви президентът Илияна Йотова в своето обръщение към гостите на официалния прием по случай Националния празник на Франция, организиран от посолството на републиката в София.

В приветствието си президентът Йотова заяви, че отговорността към усилията за постигане на мир в Европа, както и за укрепване на европейската сигурност и развитието на отбранителни способности, е обща.

"Наша задача е да ускорим енергийния преход и да укрепим устойчивостта на нашата инфраструктура, за да запазим просперитета и конкурентоспособността на Европа", категорична бе Йотова. Президентът Илияна Йотова на официалния прием по случай Националния празник на Франция. СНИМКА: Прессекретариат на президента

Държавният глава обърна внимание и на отличните отношения между България и Франция, изградени върху дългогодишна традиция на приятелство, доверие и взаимно уважение. Тя подчерта сътрудничеството в областта на сигурността, енергетиката, икономиката, образованието и културата, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.