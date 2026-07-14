Вицепремиерът Иво Христов: Грохотът на Рафалите ме тревожи

Исторически, тричасов парад. Както винаги, естетиката на френския церемониал ме развълнува. Но зеленият поток бронетехника по "Шанз-Елизе" и грохотът на Рафалите ме тревожи.

Това написа във фейсбук вицепремиерът Иво Христов след днешния парад по случай Деня на Бастилията, на който присъства заедно с премиера Румен Радев.

"Не помня Франция някога да е живяла в предвоенна психоза, която парадът тази година засили. Шоуто беше режисирано като холивудска продукция, а военният оркестър озвучаваше авиопарада с филмова музика", написа още Христов.

Според него България е потвърдила мястото си в европейското семейство, но е внесла здрав разум у съюзниците след отказа си да бъде част от "неформалната "коалиция на желаещите", която не бива да се бърка с ЕС или с НАТО.

"Няма военно решение на война с ядрена сила. Честит 14-ти юли на всички, за които свобода, равенство и братство не са празни думи", пише още вицепремиерът Христов.

По-рано днес премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма място в коалицията на желаещите.

"Аз лично получих покана от президента Еманюел Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза Радев.

Изказването на премиера предизвика недоволство в опозиционните партии, като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев видя в позицията му "геополитически завой на Изток", защото "повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни". Според него това означава единствено изолация за България.

Премиерът Румен Радев е получил покана за парада по случай Деня на Бастилията, който се проведе днес в Париж, само заради членството на страната ни в Коалицията на желаещите. Това заяви в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Ако няма отговор на въпросите кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи "Прогресивна България", за да накара агресора Путин да седне на масата за преговори, днешната позиция на премиера Румен Радев в Париж е още една крачка към изолация на България от общите европейски усилия за сигурност, пък заяви зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Преди да бъде изслушан на днешното заседание на комисията по отбрана в парламента, коментар по темата направи и военният министър Димитър Стоянов, според когото за участие в коалицията на желаещите може да се говори само при траен мир в Украйна.

"От 2022 г. до днес се наслушахме как ще достигнем мир със сила. Казва се "Ние ще подпомагаме Украйна до пълна победа", но никой не може да отговори на въпроса какво значи пълна победа. Едните казват до определен момент, другите - до втори. Този конфликт няма как да се реши на военното поле, а на масата за преговори. Предоставянето на повече оръжия води до повече смърт. За мен, целта да убиеш колкото се може повече противници, е неприемлива. Ние да казваме "Ще постигнем мир с повече жертви", това са различни позиции. България не е сменила курса на своята политика, тя гледа на запад", категоричен бе военният министър.

Освен това Стоянов напомни, че по времето на служебното правителство през 2022 г. България се присъедини към инициативата "Sky Shield".

"Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Sky Shield", която също има ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, която е пряко свързана с производство на такива системи от украинска страна", заяви министърът на отбраната.