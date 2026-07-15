Кирил Борисов: Най-вероятната причина Стоян Мавродиев да се върне е смяната на политическата власт

"Най-вероятната причина Стоян Мавродиев да се върне е смяната на политическата власт. В тази мътна вода е добра човек да се прибере и да докаже своята невинност", това каза журналистът от "24 часа" Кирил Борисов в сутрешния блок на БНТ.

Във вторник бившият директор на Българската банка за развитие беше конвоиран от сръбската граница до София по обед.

Досъдебното производство е от 2022 г. През август 2024 г. прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията задържаха Румен Гайтански-Вълка и Иван Георгиев, който е мениджър във фирмите му. Тогава Мавродиев не беше открит. Той като директор е подписал за кредита от 150 млн. лв., отпуснати на фирма на Гайтански, а след това вноските не са погасявани. По-късно кредитът е отписан като несъбираем.

"Делото е много старо, той там е давал обяснения. Минали са четири години от началото на това разследване. Да се надяваме, че с връщането на Мавродиев, истината ще излезе", каза още Борисов.

По думите му Мавродиев наистина знае много.

"Той още преди да влезе във властта е един от най-добрите специалисти в държавата, т. нар. специалист по офшорки. Има информация за него, че е помагал на доста известни публични личности да регистрират такива офшорки", обясни журналистът.

Според него той ще се защитава само по обвиненията, които са му повдигнати, а той там има доста козове.

Той припомни аналогични случаи и каза, че връщането на Мавродиев не е прецедент и предстои да видим какъв ще е резултатът от разследването.

"Никола Николов - Паскал също беще издирван доста време. Също се появи от Сърбия. Прокуратурата не беше много настоятелна да го остави в ареста за постоянно и това си пролича после, когато той сключи споразумение за условна присъда", припомни журналистът.

"Винаги, когато пластовете най-горе в държавата се разместват, и в ъндърграунда има някакви разсмествания. По-скоро сега има размествания в бизнес средите, които работят с публични средства, които са били близки до властите, преди да дойде тази", каза още Кирил Борисов.

По думите му в криминалния свят до голяма част се поизчиства имиджът на "страховити мутри и рекетьори".