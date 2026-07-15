Адвокатът на Стоян Мавродиев: Ще вървим факт по факт, докато стигнем до истината

Решението на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев да се върне в България е било взето съвместно с неговия адвокат Емануил Йорданов, когато той е поел защитата му.

Това коментира Йорданов пред bTV: "Двамата заедно взехме това решение, когато аз поех защитата му. Човек не може вечно да се крие от правосъдието. По-добре е активно да търси изясняване на нещата".

По думите му Мавродиев е напуснал страната, защото "очевидно е имал някакви притеснения, за да избяга. Той е юрист, който е живял в България и е видял, че има и много невинни осъдени".

Йорданов посочи, че решението за завръщането е било повлияно и от политическата обстановка, а последният парламентарен вот "показа, че много хора тук имат надежда за истинска промяна. В момента се вижда как нещата в съдебната система вече се отпушват и очакваме да има нормален избор на двама от т.нар. трима големи".

Адвокатът заяви още, че предстои внимателен анализ на доказателствата по делото: "Много е важно да се прегледат документите и да се види на какво стъпва прокуратурата. Мавродиев ми е обяснил каква е процедурата за отпускане на кредити".

Според Йорданов няма как изпълнителен директор самостоятелно да отпусне кредит за 150 млн. лева. "Ако си ги има в джоба - може. Но ако са на банката - не. При такива суми са ангажирани най-различни длъжностни лица и трябва да се види какво са правили те", заяви той.

На въпрос дали Мавродиев е подписвал документи по кредитите, Йорданов отговори, че бившият директор на ББР е отрекъл.

Йорданов допълни, че е възможно още в петък делото да влезе в съда, като според него има и вариант да бъдат наложени по-леки мерки за неотклонение.

По отношение на съдебния процес защитникът каза, че не вижда основания той да бъде закрит. "Не виждам причина делото да се води при закрити врати. Ще вървим факт по факт, докато стигнем до истината", заяви той.

Делото е от 2022 г. През август 2024-а бяха задържани Румен Гайтански и Иван Георгиев, който е управител на дружеството, получило 150-те милиона кредит от държавната банка с подписа на Мавродиев през 2019 г. При арестите през 2024 г. бившият директор на ББР не беше открит. По-късно стана ясно, че е бил в Гърция, а след новината за акцията е напуснал страната към Северна Македония.

По делото ББР Стоян Мавродиев е обвинен като извършител на длъжностно присвояване, Гайтански - като подбудител, а Иван Георгиев като помагач.

Като директор на банката Стоян Мавродиев отпуска кредита на "Роудуей Кънстракшън" през юни 2019 г. Фирмата е контролирана от Гайтански. С парите се купуват акциите на "Пътстройинженеринг" АД, собственост на друга негова компания - "Био Майнинг". "Роудуей" превежда парите от кредита на "Био Майнинг", а "Био Майнинг" е отпуснала заем от 30 млн. лв. на четвърто дружество от обръчите на Вълка - "Кристална вода" АД. То е собственост на съпругата му и е обезпечител по кредита, отпуснат от Търговска банка Д на ТЕЦ "Варна", тогава собственост на Ахмед Доган. С 30-те млн. лв. "Кристална вода" АД погасява задълженията на топлоцентралата към частна банка.

Обезпечението по кредита към ББР е фиктивно, обявиха от прокуратурата в началото на разследването. Това е договор на "Пътстройинженеринг" АД за доставка на материали към голяма строителна компания, която работи по обществени поръчки.

Договорът обаче е прекратен седмица след подписването. Така кредитът на "Роудуей Кънстракшън" остава необезпечен, не е обслужван и по-късно е отписан като несъбираем. С останалите пари Гайтански купува скъпи автомобили, част от които бяха иззети от разследващите.