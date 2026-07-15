Задържаха областния председател на ДПС в Бургас

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Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е бил задържан. Това се е случило във вторник сутринта в Поморие, съобщи БНТ, позовавайки се на свои източници.

По първоначална информация арестът е свързан с досъдебно производство, което се води на територията на обраст Кърджали. В началото на юни бяха отведени за разпит кметът на Кърджали Ерол Мюмюн и лидерът на областната организация на БСП Милко Багдасаров.

От Областната дирекция на МВР в Бургас потвърдиха за ареста, но без повече подробности, тъй като единствено са съдействали на техните колеги от Кърджали. От полицията в Кърджали също не дават повече информация.

Христо Широков е дългогодишен общински съветник в Поморие. През 2024 г. той беше избран за областен председател на ДПС в Бургас.