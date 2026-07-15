Мъж би жена с пръчка заради забележка за отвързан агресивен ротвайлер, жената на бияча гледа

От страх заради отвързан голям ротвайлер до побой с пръчка от собственика му. Това преживя жена, която показа синините по ръцете и краката си.

В ранните часове на 11 юли жената и приятелят й се прибрали от заведение около 4:30 часа сутринта. Пред квартирата бил въпросният ротвайлер, по думите й - агресивен. И тежащ 50-60 килограма. Виждайки отвързаното куче да лае в двора на блока, подала сигнал на телефон 112. Не смеели да излязат от колата. Тъй като не познавала собствениците и нямало как да им се обади по телефона, за да приберат кучето, трябвало да направи нещо, за да успееят да се приберат у дома с приятеля й. В момент, когато ротвайлерът подгонил 5-6 бездомни кучета, жената и приятелят и успели набързо да се приберат вкъщи.

"Сутринта около 10:30 видях в съседния двор момиче и момче на около 20 години. Те са в този двор, кучетата са в този двор, реших, че те са стопани на кучетата. Казах им: "Съседи, моля ви, връзвайте си кучетата, защото за пореден път се отвързват. Първият път тяхното куче се беше отвързало и беше скочило през ограда метър и половина, за да влезе на терасата ми и да лае моето куче, защото то стои вътре в апартамента ми. Беше 3 и половина през нощта. Тогава не съм подавала сигнал на 112, не съм звъняла на хазяина. Но и момичето от баничарницата може да ви каже как не е успяла да отиде на работа заради кучето", започна разказа си Цветелина Борисова пред Нова телевизия.

И отново се върна към ситуацията на сутринта, когато видяла собствениците на ротвайлера, решила да им обясни снощната ситуация и им казала, че е подала сигнал. По думите й тонът й бил спокоен и помолила да вземат мерки срещу отвързването на кучето. Не получила разбиране, а обиди и заплахи: "Ти коя си, за да пускаш сигнал. Ти си селянка, дошла тук. Ти нямаш права, ти си под наем...".

"До агресията се стигна, когато вече си мислех, че нещата са се оправили. Бяха свършили словесните разправии. Прибрах се вкъщи да оправя прането. След час врече отидох до магазина с моето куче Кайра. Казвам си - трябва да снимам оградата, на която има дупка. Тя е като българското законодателство - полза от нея няма", продължи тя.

Видяли я. Последвали нови обиди. Тя продължила по пътя си. Докато шокиращо за нея почнала да понася удари с дървена пръчка.

„Той ме нападна, аз бях в гръб, обърнах се, опитах се да се придвижа до сградата, където има камери и се надявах да снимат. Той ме плюеше, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше всичко това и накрая каза „айде стига й толкова", разказа още потърпевшата.

Цветелина показва част от синините от побоя. Кадър: Нова телевизия

След побоя тя успява да се прибере и да подаде отново сигнал на 112 вече за побой, но по думите й полицията идва след 50 минути, когато всичко е приключило. Жената се оплака и от отношението на единия полицай.

В отговор до Нова телевизия от СДВР съобщиха, че патрулът е изпратен след 3 минути. Потърпевшата твърди, че това не е така и е готова да докаже часовете на подаването на сигнала и на пристигането на полицаите.

Жената си е извадило медицинско свидетелство и каза, че ще си търси правата.