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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23225739 www.24chasa.bg

Година след големия пожар нова гора расте на Гарга баир над Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Гарга баир отново е зелен Снимка: Община Велико Търново

Мащабното залесяване с 20 000 дръвчета миналата есен е успешно

Гарга баир край Велико Търново се възстановява. Една година след големия пожар новата гора между старата столица и Арбанаси вече расте и се развива.

В кампанията на Общината за залесяване, инициирана от кмета Даниел Панов през ноември миналата година, се включиха стотици доброволци и много институции.

Голям е процентът на хващане на посадените широколистни видове, също и на иглолистните дървета, в добро състояние е и подрастът, казват от местната администрация.

За развитието на новата гора голям влияние оказват и добре планираните подготвителни дейности - почистването на терените, терасовидното оформяне, специализираната подготовка на почвата.

70 декара на Гарга баир бяха залесени в първия етап през ноември миналата година, засадени бяха 20 000 дръвчета. Избрани са местни широколистни и иглолистни видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Подборът им е съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и водите, с лесовъди и експерти по опазване на горския фонд.

Гарга баир отново е зелен
Гарга баир преди година и сега
Гарга баир отново е зелен
Гарга баир преди година и сега
Гарга баир отново е зелен
Гарга баир преди година и сега

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