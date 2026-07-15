Година след големия пожар нова гора расте на Гарга баир над Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мащабното залесяване с 20 000 дръвчета миналата есен е успешно

Гарга баир край Велико Търново се възстановява. Една година след големия пожар новата гора между старата столица и Арбанаси вече расте и се развива.

В кампанията на Общината за залесяване, инициирана от кмета Даниел Панов през ноември миналата година, се включиха стотици доброволци и много институции.

Голям е процентът на хващане на посадените широколистни видове, също и на иглолистните дървета, в добро състояние е и подрастът, казват от местната администрация.

За развитието на новата гора голям влияние оказват и добре планираните подготвителни дейности - почистването на терените, терасовидното оформяне, специализираната подготовка на почвата.

70 декара на Гарга баир бяха залесени в първия етап през ноември миналата година, засадени бяха 20 000 дръвчета. Избрани са местни широколистни и иглолистни видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Подборът им е съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и водите, с лесовъди и експерти по опазване на горския фонд.