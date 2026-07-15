Транспортни превозвачи: Човешкият живот е приоритет номер едно за нас

"Човешкият живот е приоритет номер едно за нас. Ние също сме притеснени, когато се случват такива инциденти, при които се отнемат човешки животи", заяви председателят на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев пред bTV във връзка с двете катастрофи, при които тирове пометоха мантинели на "Тракия" и завършиха фатално.

По думите му в момента има кампанията срещу тежкотоварните автомобили, като даде пример с това, че хората масово говорят за "тирове убийци", а това не помага за решаването на проблема.

Арабаджиев подчерта, че наказанията за нарушителите трябва да бъдат неизбежни: "Санкциите трябва да бъдат неизбежни. Всеки шофьор трябва да е наясно, че когато наруши закона, ще има санкция. Шофьорите на камиони също са бащи и майки, тях също ги чакат вкъщи. Безспорно обаче има и нарушители".

Според него превозвачите нямат интерес от нелоялни практики в сектора: "Ние не искаме да има превозвачи, които претоварват камионите, които не плащат тол такси и нарушават правилата".

Арабаджиев обърна внимание и на недостатъчния контрол върху сектора. По думите му в България има около 50 хил. тежкотоварни превозни средства, а за контрола отговарят едва около 120 служители на Автомобилна администрация. "Затова казваме, че трябва да има единен орган за контрол", посочи той.

По повод случаи на шофьори, заснемани да управляват с джапанки, Арабаджиев коментира, че нарушения безспорно има.

Според него проблем е и състоянието на пътната инфраструктура: "България няма нормални пътища. Няма инфраструктура, която да поеме транзитното движение, генерирано от географското ни положение", заяви той.

По отношение на безопасността по пътищата Арабаджиев постави на първо място човешкия фактор.

"Шофьорите трябва да имат предвидимо поведение и да не нарушават закона, а контролът трябва да е ефективен. На второ място е инфраструктурата. Мантинелата е един от последните фактори, които би трябвало да опазят човешки живот", каза той.

Според него един от начините за ограничаване на претоварването на камионите е бил заложен още при изграждането на тол системата. "От около 100 кантара работят едва 20, а останалите не са сертифицирани. За шест години така и не бяха сертифицирани", посочи Арабаджиев.

И допълни, че браншът редовно засича опити за заобикаляне на правилата. "Ние наблюдаваме какви ли не опити за измама", каза още той.