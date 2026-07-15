Изчезналият бизнесмен от Павликени се появи, травмирал се заради авария и хванал гората

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6 дни бродил из храстите и се хранил с джанки

След близо 6 денонощия издирване, изчезналият бизнесмен Димитър Георгиев се появил сам в Павликени. Управителят на хлебозавод "Мио" бил невредим, имал само драскотини и кал по тялото.

Той се обадил в Районното на полицията в града и обяснил, че е получил психически срив и сам е хванал гората. Имал проблеми с повредена машина на фурна в хлебозавода. Сутринта, когато изчезна, отишъл на работа. Слизайки от колата, видял, че техникът, който трябвало да я оправи, все още не е дошъл. Травмирал се и поел по поляните извън града, зарязвайки телефони, документи, портфейл.

6 дни бродил из храстите и се хранил с джанки. Не е ясно как при мащабното издирване и обходите из местността северно от Павликени никой не е попаднал на следи от 54-годишния бизнесмен.

Димитър Георгиев изчезна на 8 юли. След сигнал от близките му, започна мащабна издирвателна акция с участието на полиция, жандармерия, водолази, ловци, доброволци, служители на общински звена в Павликени и близки на Георгиев.

В акцията бяха използвани дронове и специализирана техника, а районите около хлебозавода бяха многократно претърсвани.

След изминалата седмица неофициално се обсъждаха различни хипотези около изчезването на бизнесмена - от изкупната кампания за зърно и големи финансови трансфери, до отвличане в опит за изнудване на големия собственик на "Мио" Паун Лазаров, вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски Лазар Колев.