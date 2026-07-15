Терзиев: Опаковките от жълтите контейнери ще се карат в Божурище и Нови Искър

След пожара в базата на Екобулпак в "Люлин"' оборудват инсталация за разделно събраните отпадъци от опаковки в Суходол

Поех ангажимент, че ще намерим решение за обслужването на жълтите контейнери след пожара в базата на Екобулпак. Успяхме да договорим подход, който не само решава кризата сега, но и осигурява повече общински капацитет - за устойчивост в бъдеще. Още от 10 юли обслужването на жълтите контейнери в засегнатите 14 района беше възстановено. В момента екипите наваксват пропуснатите курсове и постепенно системата се връща към нормалния си ритъм. На част от местата вече се работи по обичайните графици, а на други продължава почистването на натрупаните количества. Обслужването на зелените контейнери - тези за стъкло, не е спирало. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той благодари на софиянци за търпението, дисциплината и разбирането. И уточнява, че общината заедно с Екобулпак е намерила подход, който "не само дава незабавно решение в кризисния момент сега, но и ще увеличи общинския капацитет за рециклиране за в бъдеще".

За целта ще се използва съществуващата общинска инфраструктура за сортиране на рециклируеми отпадъци в Суходол, за да се осигури нов капацитет за разделно събиране. Екобулпак/Екобулсорт ще инвестира собствени средства в доизграждането и оборудването на инсталацията за предварително третиране на разделно събраните отпадъци, без това да натоварва общинския бюджет. След приключване на договора съоръженията ще останат собственост на общината и ще увеличат капацитета на София да реагира при подобни извънредни ситуации.

"Докато трае оборудването на инсталацията, разделно събраните отпадъци от опаковки ще се транспортират за сортиране в базите на Унитрейд в Божурище и Нови Искър. Именно това позволи обслужването на жълтите контейнери да бъде възстановено още на 10 юли", казва кметът.

Той внася днес доклад до Столичния общински съвет, с който да се задейства административната процедура и очаква съветниците да го подкрепят на заседанието на 23 юли.

"Искам да подчертая и нещо много важно. В Суходол няма да се депонират отпадъци. Депото е в последна фаза на рекултивация. Ще бъде използвана единствено съществуващата инфраструктура за изграждане на инсталация за сортиране на разделно събраните отпадъци. Всички отпадъци, които не подлежат на оползотворяване, ще продължат да се транспортират до общинския завод и действащото депо в Садината, както и досега", подчертава Терзиев.

Според него кризата след пожара в базата в "Люлин" е показала "колко лесно един инцидент може да засегне система, която обслужва голяма част от София". Тя е и показателна, че когато "институциите и партньорите работят бързо и координирано, могат да бъдат намерени решения".

"Продължаваме да следим ситуацията ежедневно, докато обслужването не бъде напълно нормализирано във всички засегнати райони", завършва кметът.

Пожарът в базата на "Екобулпак" в "Люлин" избухна на 1-ви юли. На следващия ден заради данни за замърсяване на въздуха, общината излезе с препоръки децата от детските градини да не излизат навън. Същата препоръка бе отправена и към хора с хронични заболявания.