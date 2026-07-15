Кметовете на Стара Загора и Казанлък искат законодателни промени, които да улеснят работата на местната власт

След тях са Закон на общинската полиция и промени в Закона за хазарта

Кметовете на Стара Загора и Казанлък Живко Тодоров и Галина Стоянова настояват пред закодателната власт за приемане на нови закони и промени в съществуващите, което да улесни работата на местната власт и им даде повече правомощия при решаването на дългогодишни промени. Те изразиха позицията си по време на среща с депутати, организирана при областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров призова да бъде подкрепено приемането на Закон за общинската полиция, което е дългогодишна негова цел. По думите му, сега местната власт не разполага с достатъчно правомощия за ефективен контрол, тъй като служителите по екоконтрол не могат да изискват документи за самоличност, да санкционират нарушители или да предприемат принудителни мерки. Според него, по примера на редица европейски държави, общинската полиция би могла да поеме дейности като екоконтрол и контрол върху спазването на общинските наредби.

Тодоров алармира, че държавата не предприема достатъчно действия и за решаване на проблема със строителните отпадъци. По думите му е необходимо да се мисли за изграждането на заводи за тяхното оползотворяване, като това стане с европейско или национално финансиране. Той припомни, че подобна идея е съществувала преди години.

"Общините сами няма да се справят с този проблем. Това означава още едно натоварване на гражданите с нови такси", отбеляза Живко Тодоров. Той коментира, че всяко по-модерно и екологично решение за управление на отпадъците неизбежно е свързано с по-високи разходи. Заради това кметът на Стара Загора заяви, че увеличението на такса битови отпадъци през следващите години е неизбежно. Като основни причини той посочи ежегодното нарастване на минималната работна заплата, увеличаващите се разходи за сепариране и рециклиране, както и поскъпването на горивата. Той припомни, че в община Стара Загора такса битови отпадъци се дотира от други местни данъци.

Кметът постави и въпроса за неподдържаните частни имоти. Според него, действащите санкции са твърде ниски и не създават необходимата мотивация собствениците да полагат грижи за сградите си. Той предложи законодателни промени, които да предвиждат значително по-високи санкции, както и възможност местната власт да предприема съдебни действия, водещи до публична продан на опасни и трайно неподдържани имоти.

В хода на дискусията кметът на Казанлък Галина Стоянова постави въпроса за необходимостта от промени в Закона за хазарта, тя поиска повече възможности за контрол от страна на общините над казината и игралните зали. По думите, през последните години се наблюдава засилен интерес към откриването на игрални зали на територията на общината, а правомощията на местната власт в това отношение са силно ограничени. В момента законът изисква единствено игралните зали и казината да бъдат разположени на минимум 300 метра от училища и детски градини, но не дава възможност местната власт да влияе върху концентрацията им или да въвежда допълнителни ограничения съобразно обществения интерес. Ако е изпълнено изискването за 300 метра отстояние на обекта, кметът не може да направи нищо повече. "Превърнахме се в хазартни центрове", заяви тя, като настоя в закона да бъдат включени и други ограничителни критерии, свързани с близостта до паметници на културата, читалища и други културни обекти. Според нея, е необходимо кметовете и общинските съвети да получат право на становище при откриването на нови хазартни обекти, така местната власт да има възможност да ограничава броя и разполагането на обектите за хазарт според обществения интерес.

Галина Стоянова акцентира и върху необходимостта от намиране на решение за статута на язовир "Копринка". Тя отбеляза, че въпреки стратегическото му значение като обект от националната сигурност, за него все още няма издаден акт за държавна собственост, какъвто трябва да бъде издаден. Според Стоянова, липсата на ясен статут създава предпоставки за редица нарушения и за нерегламентирани дейности по бреговата ивица и в чашката на язовира, като незаконно разполагане на каравани, незаконно строителство и липса на достатъчен контрол върху безопасността на водната площ, където често се провеждат състезания с моторни плавателни средства. Заради това е необходим по-ясен контрол върху използването на водните моторни превозни средства, за да бъде гарантирана безопасността на туристите, риболовците и всички посетители.

Кметът на Казанлък призова за създаването на междуведомствена комисия, която да намери трайно решение на тези проблеми.

Галина Стоянова се обяви и за повече правомощия на общините за опазване на културното наследство чрез промени в този закон. Тя изтъкна, че в почти всяка община има сгради – паметници на културата, които са частна собственост, но не се поддържат и постепенно се рушат. В същото време действащият закон не дава достатъчно възможности на кметовете да предприемат ефективни действия спрямо собствениците на подобни имоти. Чрез законови промени могат да бъдат дадени повече инструменти на местната власт за опазването на архитектурното и културното наследство.