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Бежанец без билет крещи по шофьор на автобус в Пловдив: Аз съм боксьор, ще те пребия

Ваня Драганова

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Парк Лаута, Пловдив СНИМКА: Google Street View

Избягал в парк "Лаута", но бил заловен бързо

Чужденец с бежански статут у нас се развилня в градския транспорт на Пловдив и заплаши със саморазправа шофьора, кондукторката и пътниците. Около 14 часа на 11 юли т. г.  полицейски патрул бил изпратен на бул. "Санкт Петербург" по сигнал за буйстващ пътник в рейс по линия 24. На място униформените установили, че човекът е избягал в посока парк  "Лаута", а присъстващите разказали, че той отказал да си купи билет, като показал стар, кондукторката му казала, че не може така,  при което чужденецът започнал да псува и да заплашва, а на водача крещял: "Аз съм боксьор, ще те пребия, продължавай да караш автобуса!"

Полицаите бързо хванали мъжа в парка по даденото им описание, върнали го във возилото  и свидетелите на скандала го разпознали. Откарали го в Пето районно, където го тествали с дрегер, който отчел 019 промила алкохол.

На следващият ден чужденецът бил изправен пред Районния съд в Пловдив и глобен с 60 евро за дребно хулиганство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Парк Лаута, Пловдив СНИМКА: Google Street View

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