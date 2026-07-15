"Прогресивна България": Цели общини приличат на музеи на спомените

Иван Янев попита защо българската промишленост бе ликвидирана, защо предприятия, които осигуряваха работа и поминък на цели региони бяха затворени, защо машиностроителни заводи и производствени мощности бяха разрушени, за да отстъпят място на търговски площи и краткосрочни спекулативни инвестиции

Ако беше отчитан невидимият труд на българската майка, той щеше да възлиза на минимум 18 милиарда годишно, заяви Елисавета Белобрадова от "Демократична България"

Демографската криза не се решава с еднократни помощи или краткосрочни програми, а е свързана със силна икономика, достойно заплащане на труда, качествено образование и достъпно здравеопазване.

Това заяви от парламентарната трибуна Иван Янев в декларация от името на парламентарната група на "Прогресивна България", провокирана от Световния ден на населението, който се отбелязва на 11 юли. "Това е ден, в който светът насочва внимание към демографските процеси, раждаемостта, бедността, човешките права и перспективите пред бъдещите поколения. Докато населението на света продължава да расте, България е изправена пред една от най-тежките демографски кризи в своята съвременна история", каза депутатът. И посочи, че през 199о г. сме били повече от 8,6 млн. а към миналия декември българските граждани са едва 6,4 млн. "Само за едно поколение България е изгубила повече от 2,2 млн. свои граждани", обобщи Янев и напомни, че зад тези цифри стоят обезлюдени села и опустели училища.

Цели общини приличат на музеи на спомените, отколкото на места от бъдещето, обобщи депутатът от ПБ.

Според него години наред държавата не е успяла да осигури балансирано регионално развитие, а демографската картина, която виждаме днес не е възникнала за година или две, а е резултат от политики, водени десетилетия наред. "Решенията, взети преди 30 г. дават своите плодове днес", заяви Янев.

Народният представител попита защо българската промишленост бе ликвидирана, вместо да се модернизира и адаптира към условията на пазарната икономика, защо предприятия, които осигуряваха работа и поминък на цели региони бяха затворени, а хиляди хора останаха без перспектива. "Защо машиностроителни заводи и производствени мощности бяха разрушени, за да отстъпят място на търговски площи и краткосрочни спекулативни инвестиции? Защо земеделието бе оставено без дългосрочна стратегия, а реституционните процеси често протичаха без необходимата подготовка и подкрепа за хората, които трябваше да превърнат върната земя в жизнеспособни стопнаства? Защо бяха унищожени предприятия с десетилетни традиции и доказан потенциал?", продължи да пита депутатът от мнозинството.

Янев обаче подчерта, че тези въпроси "не са опит да върнем времето назад, а необходим разговор за грешките, които не бива да допускаме отново". Той добави, че зад всяка демографска стратегия стои икономическа политика - когато една държава загуби своето производство, тя започва да губи и своите хора, когато липсват работни места, младите търсят бъдещето си другаде, когато цели региони останат без икономическа перспектива, обезлюдяването се превръща в неибзежност.

Декларацията на Елисавета Белобрадова от "Демократична България" пък бе посветена на българските майки. "Чл. 14 от конституцията казва, че семейството, майчинството и закрилата на децата са под закрилата на обществото", започна тя. И подчерта - българската държава се крепи на българското семейство.

Депутатката се възмути от изказвания на мнозинството, които внушавали, че майката трябва само да си седи вкъщи и да гледа деца, за да повдига раждаемостта. "Българската майка е водеща по раждаемост в Европа, полага невидим труд, който не се отчита във БВП", добави тя.

"За нас подкрепата на майчинството трябва да започва от репродуктивното майчино здраве, да продължава праз раждането и първите години на детето и да обхваща доста по-добра грижа, възможността за работа, образование", настоя Белобрадова.

"Българската майка е водеща по раждаемост в Европа. Българската майка по официална статистика изработва 47% от БВП на България. Българската майка, българската жена, полага невидим труд, който не се отчита като добавена стойност към брутния вътрешен продукт. Милион и половина жени полагат труд под формата на готвене, чистене, грижи за възрастни родители и семейството. Ако беше отчитан, щеше да възлиза на минимум 18 милиарда годишно", каза тя.

Декларацията на "Възраждане" пък бе посветена на външната политика, провеждана от управляващите. Ангел Георгиев видя "поредното падение на българската външна пол под ръководството на Румен Радев" и се възмути, че външната министърка е на посещение в Киев.