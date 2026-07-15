В Търговище откриват паметник на Васил Левски в петък, на рождения ден на Апостола

С тържествена церемония на 17 юли Търговище ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски. В рамките на събитието ще бъде открит и паметник на Апостола, изграден по инициатива и със средства на Ротари клуб – Търговище. Проектът е реализиран в рамките на две години с подкрепата на дарители, съмишленици и приятели на клуба, съобщават от общината.

Паметникът е изграден в североизточната част на централния площад "Независимост" – едно от най-представителните обществени пространства в града, определено с решение на местния общински съвет.

Церемонията ще започне в 17.30 ч. на площад „Независимост" в Търговище. Програмата включва военен ритуал с участието на офицери и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски" – Велико Търново и Военния духов оркестър към университета.

По време на ритуала паметникът ще бъде осветен от архиерейския наместник ставрофорен иконом Славчо Проданов.

Автори на проекта са скулпторът Илия Иванов и архитект Вичка Стоянова. Той е вдъхновен от класическия лик на Апостола на свободата и представлява близо триметрова фигура в цял ръст, изработена от бронз. Монументът има постамент, а зад него е поставено пано на стилизирано бяло знаме, на което е изписана и мечтата на Васил Левски за „чиста и свята република".

Художествена композиция се състои от два взаимодопълващи се елемента – бронзова фигура на Апостола в цял ръст с височина 2,60 м и символна пластика „Свобода" от бял полимербетон с височина 6,30 м.

Фигурата на Левски е представена в тържествен клетвен жест – с лява ръка върху Евангелие и оръжие, а с дясната докосва сърцето си. Така е пресъздадена идеята за единството между духовната вяра, личната саможертва и борбата за национално освобождение. Клетвените атрибути са разположени върху стилизирани дъбови клони – символ на българския Балкан, устойчивостта и войнската доблест. В тях са вплетени името на Васил Левски и годините на неговия живот (1837–1873 г.). Зад бронзовата фигура се издига монументалната пластика „Свобода", чиито форми напомнят полет и стремеж към висши идеали. В горната ѝ част са изписани думите „Свобода, чиста и свята република" – най-яркият израз на политическия и нравствен идеал на Апостола.

Паметникът има потенциала да се превърне в значим културен и обществен символ на Търговище, тъй като досега почит към Апостола тук се отдаваше пред едни малък барелеф, поставен на стена пред градски магазин, коментират от общината.

Преди две години „Ротари клуб – Търговище" се зае с благородната кауза - да има по-представително място, което да събира местната общност за почит към паметта и делото на Васил Левски, и за възпитаване на национално самосъзнание у бъдещите поколения. Парите за издигане на монумента са събрани от благотворителни балове на организацията и от дарения на родолюбиви хора, съобщиха на свой ред от клуба на ротарианците.