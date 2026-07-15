Румен Радев: Ще има драстични мерки срещу убийците на пътя

- Премиерът изреди и успехите ни в дипломацията - Брюксел уважил резервите ни за санкциите срещу Русия
- В ДАИ има 124 човека на терен, а в тол системата - 700 души. Сега приоритетът е събиране на такси, а не защита на живота
- Правителството прави и нормативни промени, за да спре войната по пътищата
Брюксел уважи нашите резерви срещу трима граждани включени в 21 пакет от санкции за руския патриарх, собственикът на "Лукойл" - Вагит Алекперов и доставчика на части за софийското метро - Искандар Махмудов. Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите ни в енергетиката и транспорта. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.
Става въпрос религията да не се вплита в политическото противоборство, когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация е принос към мира, каза още Радев. И това било причината "България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите". Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френския президент и нашия съюзник - Франция. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия и създаване на нова система за сигурност, каза още Радев.
Във вторник пък стана ясно, че България няма да се присъедини към Коалицията на желаещите. Тя е създадена по инициатива на Франция и Великобритания през 2025 г., неформалната група от над 30 държави координира военната подкрепа за Украйна и планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.
Българските пътища са бойно поле, където ежедневно загиват хора. Няма как за два месеца до компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища и безобразната кражба, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация, липсата на възпитание, каза още Радев. И даде пример, че в ДАИ има 124 човека на терен, а в тол системата има 700 души на терен, чиято задача е да следят за винетки и такси. Сега приоритетът е събиране на такси, а не следене на правилата и защита на животи. Правителството работи за дълбока системна промяна и отстраняването на трупаните системни проблеми. Държавата ще продължи с драстични мерки срещу убийците на пътя, каза още Радев. И призова шофьорите да карат внимателно през летния сезон.