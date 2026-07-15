Румен Радев: Ще има драстични мерки срещу убийците на пътя

Премиерът изреди и успехите ни в дипломацията - Брюксел уважил резервите ни за санкциите срещу Русия

В ДАИ има 124 човека на терен, а в тол системата - 700 души. Сега приоритетът е събиране на такси, а не защита на живота

Правителството прави и нормативни промени, за да спре войната по пътищата

Брюксел уважи нашите резерви срещу трима граждани включени в 21 пакет от санкции за руския патриарх, собственикът на "Лукойл" - Вагит Алекперов и доставчика на части за софийското метро - Искандар Махмудов. Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите ни в енергетиката и транспорта. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Става въпрос религията да не се вплита в политическото противоборство, когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация е принос към мира, каза още Радев. И това било причината "България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите". Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френския президент и нашия съюзник - Франция. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия и създаване на нова система за сигурност, каза още Радев.

Във вторник пък стана ясно, че България няма да се присъедини към Коалицията на желаещите. Тя е създадена по инициатива на Франция и Великобритания през 2025 г., неформалната група от над 30 държави координира военната подкрепа за Украйна и планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

Българските пътища са бойно поле, където ежедневно загиват хора. Няма как за два месеца до компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища и безобразната кражба, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация, липсата на възпитание, каза още Радев. И даде пример, че в ДАИ има 124 човека на терен, а в тол системата има 700 души на терен, чиято задача е да следят за винетки и такси. Сега приоритетът е събиране на такси, а не следене на правилата и защита на животи. Правителството работи за дълбока системна промяна и отстраняването на трупаните системни проблеми. Държавата ще продължи с драстични мерки срещу убийците на пътя, каза още Радев. И призова шофьорите да карат внимателно през летния сезон.