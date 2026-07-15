ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зидан сменя Дешан начело на Франция

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23226022 www.24chasa.bg

Жена блъсна 4-годишно дете край Созопол и избяга

3756
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

47-годишна софиянка е отнела предимството и е блъснала 4-годишно момиченце на вътрешния път между "Дюни" и Созопол, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Инцидентът е станал на 14 юли около 11:45 часа в района между два хотелски комплекса.

Детето е стъпило на пешеходна пътека, но водачката на автомобила не го е пропуснала и го е блъснала.

Момиченцето е с повърхностни наранявания. Прегледано е в болница и е освободено за домашно лечение.

Водачката на автомобила не е останала на мястото на инцидента до пристигането на полицията.

Работата по случая продължава.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание