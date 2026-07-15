По 15-20 хил. лв. прибирали на месец фиктивно назначените по схемата с театрите



Редовите служители взимали по 1000 - 1500 лева

От бюджетите на Смолянския и Разградския театър били източени общо 3 311 703,12 лева

В пъти повече пари получавали фиктивно назначените в Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян и "Театрално-музикален и филхармоничен център - Разград". Те взимали десетократно над редовите служители и 5-6 пъти над възнаграждението на шефовете си. Това обясни преди старта на делото по аферата с театрите наблюдаващият прокурор Галин Гавраилов, който даде подробности около схемата.

Според обвинението от бюджетите на двата театъра са били източени общо 3 311 703,12 лв. Към наказателна отговорност са привлечени 8 души - соченият за организатор на схемата Петко Писков, директорите на трупите в Смолян и Разград Румен Бечев и Левон Манукян, Атанас Георгиев, Борис Чилов, Ивайло Иванов, Иван Христов и Ивайло Асенов.

"В Родопски драматичен театър са били назначени на работа 50 служители. Определили им завишени трудови възнаграждения, като за съответния период август-септември 2024 г., им е изплащано и допълнително материално стимулиране. Ако стандартните служители в театъра са получавали възнаграждение в порядъка на 1000 -1500 лв., директорът - до 2800 лв., тези фиктивни служители са получавали заплати от 2800 - 3000 лв. Но големият сбор от пари идва от допълнителните възнаграждения. Грубо казано, месечно всеки от тях е получавал между 15 - 20 хиляди. Схемата е мултиплицирана в театъра в Разград, където събитията се развиват от 10 до 26 септември, а фиктивните служители са 63-ма", посочи прокурор Гавраилов.

Преди заседанието соченият за лидер на организираната група Петко Писков и адвокатът му обясниха, че в обвинителния акт са допуснати много нарушения. На 1500 места се говорело за "неустановени лица", което според обвиняемия е недопустимо. Той отказа да разкаже своята гледна точка преди старта на съдебното производство, но се зарече да даде пресконференция.

Според обвинението в периода от 1 юли до 26 септември 2024 г. осемте обвиняеми са участвали в организирана престъпна група, ръководена от Петко Писков.

Манукян и Бечев са привлечени към наказателна отговорност за длъжностно присвояване в качеството им на извършители, соченият за тартор на групата - като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите - като помагачи. Между 7 август и 25 септември театралните шефове подписвали фиктивни трудови договори на служители, които не работели, а получавали заплати. От бюджета на трупата в Смолян така били източени 1 753 002,64 лв., а от този на разградската - 1 558 700,48 лв.

Георгиев, Чилов, Христов и Асенов са привлечени към наказателна отговорност и за пране на пари, понеже получавали и държали средствата, източени от бюджета. За двама от тях обвиненията са квалифицирани като такива в особено големи размери. Най-високата стойност, предмет на обвиненията за пране на пари възлиза на 1 384 388 лв.

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