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Освободиха областния лидер на ДПС - Бургас след разпит в Кърджали

Ненко Станев

[email protected]

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Христо Широков СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков, който във вторник беше задържан в Поморие и отведен за разпит в Кърджали, вече е на свобода. Той е бил освободен след разпита.

По неофициална информация действията на полицията са свързани с предварителна проверка по подадена жалба за отправени заплахи. Засега няма официално потвърждение дали по случая е образувано досъдебно производство и дали на Широков е повдигнато обвинение.

Подобен случай имаше в края на май, когато беше задържан и областният лидер на БСП в Кърджали Милко Багдасаров. Проверката тогава беше свързана с проект за изграждане на пристройка към СУ „П. Р. Славейков", на което Багдасаров е бивш директор. Той беше отведен от Стара Загора, където се намираше на състезание с волейболния отбор на „Арда". С полицейски автомобил Багдасаров беше транспортиран от Стара Загора до Кърджали, където беше разпитан, а след това - освободен.

Христо Широков СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

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