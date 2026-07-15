Освободиха областния лидер на ДПС - Бургас след разпит в Кърджали

Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков, който във вторник беше задържан в Поморие и отведен за разпит в Кърджали, вече е на свобода. Той е бил освободен след разпита.

По неофициална информация действията на полицията са свързани с предварителна проверка по подадена жалба за отправени заплахи. Засега няма официално потвърждение дали по случая е образувано досъдебно производство и дали на Широков е повдигнато обвинение.

Подобен случай имаше в края на май, когато беше задържан и областният лидер на БСП в Кърджали Милко Багдасаров. Проверката тогава беше свързана с проект за изграждане на пристройка към СУ „П. Р. Славейков", на което Багдасаров е бивш директор. Той беше отведен от Стара Загора, където се намираше на състезание с волейболния отбор на „Арда". С полицейски автомобил Багдасаров беше транспортиран от Стара Загора до Кърджали, където беше разпитан, а след това - освободен.