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Експерти разглеждат плана за Борисовата градина, отвън - протест (Снимки)

Даринка Илиева

[email protected]

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Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов

Започна заседанието на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), който трябва да разгледа всички становища, които са постъпили по проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина.

След публичното представяне на проекта за ПУП на Борисова градина на 28 май в общинското направление по градско планиране и развитие и районните общини са получени 441 становища от граждани и организации. По проекта, който е дело на "Ковачев архитекти", се работи повече от 10 години, а това е третото обществено обсъждане на плана.

Въпреки това преди началото на заседанието на ОЕСУТ пред сградата на направлението на ул. "Сердика" 5 имаше протест срещу предвижданията на плана. Хората настояват към него да има екооценка, да не се възстановява стадион "Юнак" с 20 000 места, да не се прави подземен паркинг под "Капитолия", да се гарантира връщането на знакови обекти като къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър и те да имат обществени функции, да се заложи минералния извор, който е в къпалнята и др.

За част от тях - възстановяването на стадион "Юнак", например зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев вече обяви, че вероятно ОЕСУТ ще излезе с препоръка да бъдат преработени.

От общината вече обявиха, че 35,5 млн. евро ще струва принудителното отчуждаване на 5 частни имота в парка, сред които къпалнята и Летния театър. След приемането на плана общината ще има 5 г. срок за принудителното отчуждаване.

"ПУП е начинът да запазим Борисовата градина, без план тя ще бъде оставена на произвола и на частична работа на парче. ПУП няма как да удовлетвори всички, но настоящият вариант е в обществен интерес и така ще гарантираме публичния и зелен характер на парка", подчерта неведнъж арх. Георгиев.

В началото на заседанието арх. Георгиев подчерта, че по проекта се работи повече от 13 г. и след 4-годишно затишие общината го поставя отново на дневен ред.

"Целта на днешното заседание е да дискутираме предложения за промени и препоръки за следващите стъпки. Смятам, че проектът има нужда от промени и подобрения. Желанието ни е за конструктивен диалог и намиране на устойчиви решения. Всички си даваме сметка, че този план е с огромно значение не само за Борисовата градина, но и за София. Той трябва да бъде приет в някакъв момент, защото иначе оставяме Борисовата градина на прозивола", подчерта арх. Георгиев. 

Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Тома Белев на влизане на заседанието на ОЕСУТ СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков пред протестиращите срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков пред протестиращите срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Тома Белев на влизане на заседанието на ОЕСУТ СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков пред протестиращите срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков пред протестиращите срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Тома Белев на влизане на заседанието на ОЕСУТ СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Протестиращи срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков пред протестиращите срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков пред протестиращите срещу плана за Борисовата градина СНИМКА: Николай Литов

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание